Nuevas oportunidades para quienes buscan incorporarse al mercado laboral llegarán a cuatro regiones del país. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) organizará ferias de empleo en Moquegua, Amazonas, Áncash y Arequipa, del 17 al 20 de noviembre. Durante estas jornadas, los asistentes podrán conocer las propuestas laborales de 130 empresas pertenecientes a distintos sectores y especialidades.

La iniciativa pondrá a disposición más de 8.800 vacantes de trabajo formal, con el objetivo de acercar a los ciudadanos a nuevas oportunidades profesionales. Además, los participantes tendrán la posibilidad de conversar directamente con representantes de las compañías, conocer los requisitos de cada puesto y recibir información para incorporarse a sus procesos de selección.

Conoce las ferias de trabajo en las cuatro regiones del Perú: fecha, horarios y lugar

El recorrido de las ferias laborales comenzará este martes 17 de noviembre en Moquegua, donde los interesados podrán acercarse a la explanada del Gobierno Regional, ubicada en el Malecón Mariscal 1-B s/n. La atención será de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., con 600 puestos de trabajo disponibles ofrecidos por 40 empresas. La siguiente jornada tendrá lugar el miércoles 18 en la Plaza de Armas de Bagua Grande, frente a la municipalidad de Amazonas, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., con más de 100 vacantes de otras 40 compañías.

La convocatoria continuará el jueves 19 de noviembre en Áncash, donde la Plaza de Armas de Chimbote abrirá sus puertas a quienes busquen una oportunidad laboral. La feria atenderá desde las 9:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. y concentrará la mayor oferta de toda la campaña, con más de 8.000 puestos disponibles en 40 empresas. Se espera que esta jornada reúna a numerosos postulantes interesados en acceder a un empleo formal.

Finalmente, el viernes 20 de noviembre, las actividades llegarán a Arequipa, específicamente a la Municipalidad de Camaná, situada en el jirón Puente Grau N.° 122. Los ciudadanos podrán acudir entre las 10:00 a. m. y las 3:00 p. m. para conocer las propuestas de 10 empresas, que ofrecerán más de 100 vacantes. De esta manera, el MTPE cerrará su recorrido regional con nuevas alternativas para quienes buscan incorporarse al mercado laboral.

Aquellas personas que quieren aprovechar las ferias laborales deben cumplir con ciertos requisitos

Los ciudadanos que deseen aprovechar las ferias laborales deberán acudir con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y contar con el Certificado Único Laboral (CUL), requisito que también podrán tramitar gratuitamente durante las jornadas. Este documento reúne información sobre los antecedentes personales, así como la formación académica y experiencia laboral de cada postulante, facilitando su participación en los procesos de selección.

La iniciativa también ofrecerá acceso a la Bolsa de Trabajo de Empleos Perú y orientación para mejorar la búsqueda de oportunidades laborales. Asimismo, los asistentes podrán conocer los cursos gratuitos de Capacita-T y utilizar la plataforma Mi Carrera para explorar alternativas de formación técnica y universitaria. Estas actividades son impulsadas por el MTPE junto con las direcciones regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, con el propósito de acercar a más ciudadanos al mercado laboral formal.

Conoce las otras páginas oficiales para buscar trabajo en el Estado peruano

Quienes buscan una oportunidad laboral en el sector público pueden recurrir a diferentes plataformas digitales habilitadas por el Estado peruano. Una de las principales es Talento Perú, portal administrado por SERVIR que concentra convocatorias de ministerios, municipalidades, gobiernos regionales y otras instituciones públicas. A través de esta página, los ciudadanos pueden revisar las plazas disponibles y conocer los procesos de selección.

Otra herramienta importante es Empleos Perú, plataforma del Ministerio de Trabajo que reúne ofertas laborales y brinda orientación a las personas interesadas en conseguir empleo. Además de consultar las vacantes, los usuarios pueden acceder a distintos servicios diseñados para facilitar su búsqueda y participación en procesos de contratación.

Finalmente, los interesados también pueden ingresar a Gob.pe, el portal oficial del Estado, donde se publica información sobre convocatorias, concursos públicos y oportunidades laborales en distintas entidades gubernamentales. Estas tres alternativas permiten a los postulantes mantenerse informados y encontrar nuevas opciones para incorporarse a la administración pública.

Conoce las otras páginas para buscar trabajo por Internet en las cuales aceptan hasta sin experiencia

La búsqueda de empleo también puede extenderse al sector privado mediante distintas plataformas digitales que reúnen convocatorias de empresas y organizaciones. Entre las alternativas más conocidas figura Computrabajo, que permite explorar ofertas laborales en diferentes rubros, así como Bumeran, donde los usuarios pueden encontrar oportunidades y postular a diversos puestos.

A estas opciones se suman LinkedIn, una red profesional que facilita el contacto con empresas y reclutadores, e Indeed, un buscador que concentra anuncios de trabajo de distintas compañías. Estas herramientas amplían las posibilidades de los postulantes y permiten conocer nuevas vacantes sin necesidad de acudir presencialmente a las empresas.

Ten en cuenta estas recomendaciones para evitar estafas cuando se va a la feria laboral o buscar por internet

En medio de la búsqueda de una oportunidad laboral, los postulantes deben mantenerse alerta para evitar caer en falsas convocatorias y ofertas engañosas. Una de las principales recomendaciones es no realizar ningún pago para participar en procesos de selección del Estado y comprobar que el anuncio haya sido publicado en la página oficial de la institución. También es importante revisar detenidamente las bases y los requisitos antes de enviar cualquier documentación personal.

La precaución debe extenderse al manejo de información privada, por lo que nunca se deben compartir contraseñas ni códigos bancarios con supuestos reclutadores. Asimismo, los interesados deben verificar las fechas y los horarios establecidos para cada convocatoria, ya que algunas plataformas mantienen habilitadas las postulaciones únicamente durante unas horas. Seguir estas medidas puede ayudar a proteger a los candidatos frente a posibles estafas.

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