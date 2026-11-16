Por Redacción EC

En Perú, el sueldo promedio corresponde generalmente el monto que recibe un trabajador como remuneración mensual por sus labores. De hecho, esta cifra permite conocer cuánto perciben, en promedio, los empleados del país y puede variar según factores como la actividad económica, la experiencia laboral, el nivel de estudios, el cargo y la región donde se desempeñan. En ese contexto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó un nuevo estudio sobre el promedio salarial en el país, que permite conocer si la remuneración de los trabajadores se encuentra por encima, por debajo o en línea con la media nacional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

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