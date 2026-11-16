En Perú, el sueldo promedio corresponde generalmente el monto que recibe un trabajador como remuneración mensual por sus labores. De hecho, esta cifra permite conocer cuánto perciben, en promedio, los empleados del país y puede variar según factores como la actividad económica, la experiencia laboral, el nivel de estudios, el cargo y la región donde se desempeñan. En ese contexto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó un nuevo estudio sobre el promedio salarial en el país, que permite conocer si la remuneración de los trabajadores se encuentra por encima, por debajo o en línea con la media nacional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ SECTORES OFRECEN LOS MEJORES SALARIOS, SEGÚN EL NUEVO ESTUDIO DEL SUELDO PROMEDIO EN PERÚ?

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el salario promedio mensual en el Perú registró un incremento de S/133 (7,2 %) entre octubre de 2025 y setiembre de 2026, hasta alcanzar los S/1 982,5. Es decir, durante el tercer trimestre, el sector Servicios lideró la generación de empleo con 417 200 nuevos puestos (5,8 %), seguido de Construcción, que registró un crecimiento de 8,6 % y sumó 100 500 empleos en el país. Este último sector también alcanzó el mayor ingreso mensual, con S/2 367, seguido de Servicios, con S/2 348,2.

En contraste, Agricultura, Pesca y Minería registró el menor ingreso promedio, con S/1 194, y perdió 192 100 puestos de trabajo, lo que representó una caída del 4,5 %. En cuanto a las ciudades evaluadas, Lima Metropolitana y Callao lideraron la lista de mayores ingresos mensuales, con S/2 579,6, seguidos de Moquegua (S/2 549,9), Chachapoyas (S/2 527,3), Puerto Maldonado (S/2 397,5) e Ica (S/2 306,7). En el otro extremo, Juliaca registró el ingreso más bajo, con S/1 406,5, lo que representa una diferencia de S/1 173,1 respecto a la capital. Así, le siguieron Pucallpa (S/1 745,1) y Bagua Grande (S/1 751,1), conforme comparte Infobae.

¿CÓMO AFILIARSE A LA ONP Y CONSTRUIR UNA FUTURA PENSIÓN CON APORTES DE S/160 MENSUALES?

A través de sus plataformas oficiales, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que los trabajadores independientes pueden acceder a una pensión futura y contar con protección en caso de enfermar o sufrir un accidente que les impida trabajar, mediante un aporte mensual de solo S/160, equivalente al 13 % de la Remuneración Mínima Vital vigente. Sin embargo, para acceder a esta medida, la persona debe haber aportado durante un mínimo de 10 años.

Esto le permitirá acceder a diversos beneficios, como atención médica, la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), gratificaciones en julio y diciembre, el pago de la pensión a domicilio y pensiones por invalidez y sobrevivencia, entre otros. Para afiliarse, los pasos son muy simples, pues es necesario que se ingrese desde cualquier dispositivo móvil al onpvirtual.pe, seleccionar la opción “Mi primer aporte” y escoger “quiero afiliarme voluntariamente”, según comparte Andina.