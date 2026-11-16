En Perú, el sueldo promedio corresponde generalmente el monto que recibe un trabajador como remuneración mensual por sus labores. De hecho, esta cifra permite conocer cuánto perciben, en promedio, los empleados del país y puede variar según factores como la actividad económica, la experiencia laboral, el nivel de estudios, el cargo y la región donde se desempeñan. En ese contexto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó un nuevo estudio sobre el promedio salarial en el país, que permite conocer si la remuneración de los trabajadores se encuentra por encima, por debajo o en línea con la media nacional. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.
De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el salario promedio mensual en el Perú registró un incremento de S/133 (7,2 %) entre octubre de 2025 y setiembre de 2026, hasta alcanzar los S/1 982,5. Es decir, durante el tercer trimestre, el sector Servicios lideró la generación de empleo con 417 200 nuevos puestos (5,8 %), seguido de Construcción, que registró un crecimiento de 8,6 % y sumó 100 500 empleos en el país. Este último sector también alcanzó el mayor ingreso mensual, con S/2 367, seguido de Servicios, con S/2 348,2.
En contraste, Agricultura, Pesca y Minería registró el menor ingreso promedio, con S/1 194, y perdió 192 100 puestos de trabajo, lo que representó una caída del 4,5 %. En cuanto a las ciudades evaluadas, Lima Metropolitana y Callao lideraron la lista de mayores ingresos mensuales, con S/2 579,6, seguidos de Moquegua (S/2 549,9), Chachapoyas (S/2 527,3), Puerto Maldonado (S/2 397,5) e Ica (S/2 306,7). En el otro extremo, Juliaca registró el ingreso más bajo, con S/1 406,5, lo que representa una diferencia de S/1 173,1 respecto a la capital. Así, le siguieron Pucallpa (S/1 745,1) y Bagua Grande (S/1 751,1), conforme comparte Infobae.
A través de sus plataformas oficiales, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) anunció que los trabajadores independientes pueden acceder a una pensión futura y contar con protección en caso de enfermar o sufrir un accidente que les impida trabajar, mediante un aporte mensual de solo S/160, equivalente al 13 % de la Remuneración Mínima Vital vigente. Sin embargo, para acceder a esta medida, la persona debe haber aportado durante un mínimo de 10 años.
Esto le permitirá acceder a diversos beneficios, como atención médica, la Bonificación por Edad Avanzada (BEA), gratificaciones en julio y diciembre, el pago de la pensión a domicilio y pensiones por invalidez y sobrevivencia, entre otros. Para afiliarse, los pasos son muy simples, pues es necesario que se ingrese desde cualquier dispositivo móvil al onpvirtual.pe, seleccionar la opción “Mi primer aporte” y escoger “quiero afiliarme voluntariamente”, según comparte Andina.