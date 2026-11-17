Los trabajadores del sector público se preparan para una nueva jornada de pagos en noviembre. Este miércoles 18 comienza a ejecutarse el último cronograma mensual del Banco de la Nación, que establece las fechas en que los servidores estatales recibirán sus remuneraciones. La programación contempla distintas jornadas de acuerdo con la institución a la que pertenecen.

Con el inicio de este calendario, los empleados públicos podrán conocer cuándo les corresponde cobrar sus salarios y organizar sus gastos antes de finalizar el mes. El Banco de la Nación difundió las fechas para cada entidad, por lo que será importante revisar la programación y evitar confusiones al momento de acudir a realizar el cobro.

Conoce el cronograma de pagos del Banco de la Nación que empieza este miércoles 18 de noviembre

El cronograma de pagos del Banco de la Nación se desarrollará durante cuatro jornadas, desde el miércoles 18 hasta el lunes 23 de noviembre. Los trabajadores estatales deberán tener en cuenta la fecha asignada a su institución para acercarse a cobrar sus remuneraciones. La programación contempla a diversos ministerios, organismos públicos y entidades del Estado.

La primera fecha será el miércoles 18, cuando cobrarán los trabajadores de Educación, Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría, Congreso, Agrario y de Riego, y Energía y Minas. El jueves 19 será el turno de Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.

El calendario continuará el viernes 20 con los servidores de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, y Reniec. Finalmente, el lunes 23 cerrará la jornada de pagos para los trabajadores de Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional. Así, cada entidad tendrá un día específico para el cobro de las remuneraciones de noviembre.

Los trabajadores públicos cobrarán en el Banco de la Nación y su aguinaldo será en diciembre

Los servidores públicos podrán cobrar sus remuneraciones de noviembre en las agencias del Banco de la Nación, de acuerdo con las fechas establecidas en el cronograma oficial. Sin embargo, esta jornada de pagos no contempla la entrega de bonos adicionales ni beneficios extraordinarios, como aguinaldos o escolaridad. Cabe recordar que en julio los trabajadores estatales recibieron un aguinaldo de S/300.

Para acceder al siguiente beneficio económico del año, los empleados deberán esperar hasta diciembre, cuando está previsto el segundo aguinaldo de 2026, también por S/300. Una situación diferente corresponde a los trabajadores bajo el régimen CAS, quienes no reciben este beneficio, sino una gratificación equivalente al 10% de su remuneración, con un monto mínimo de S/300.

Conoce la programación continuará el viernes 18 de diciembre con respecto a sus pagos y su aguinaldo

Con el cronograma anual de pagos ya establecido, los trabajadores del Estado también tienen la mirada puesta en diciembre, cuando recibirán sus últimas remuneraciones del 2026. El calendario comenzará el miércoles 16 con los servidores de Educación, Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría, Congreso, Agrario y de Riego, y Energía y Minas. Al día siguiente, jueves 17, cobrarán los trabajadores de Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo y Relaciones Exteriores.

La programación continuará el viernes 18 de diciembre con los empleados de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, y Reniec. En esa misma fecha también recibirán sus remuneraciones los servidores de Producción, Comercio Exterior y Turismo, ONPE, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional. De esta manera, los dos últimos grupos coincidirán por primera vez en una misma jornada de pago, a diferencia de los meses anteriores.

Diciembre también traerá un beneficio adicional para los trabajadores públicos, quienes recibirán el aguinaldo de S/300 junto con sus remuneraciones. En cambio, los empleados bajo el régimen CAS accederán a una gratificación calculada sobre el 10% de su sueldo durante este año, con un mínimo de S/300. Así, por ejemplo, quien perciba S/5.000 recibirá un pago adicional de S/500, de acuerdo con el esquema gradual establecido.

¡ATENCIÓN! Conoce el aumento en sus remuneraciones de los trabajadores del sector público

Los trabajadores del sector público tienen previsto recibir un incremento en sus remuneraciones a partir del 1 de enero de 2027. Los nuevos montos fueron establecidos durante el proceso de negociación colectiva desarrollado este año y alcanzan a diferentes regímenes laborales del Estado. El acuerdo quedó plasmado en el Convenio Colectivo Centralizado 2026-2027, que también fijó las condiciones para acceder a estos beneficios salariales.

Entre los principales incrementos, los trabajadores administrativos del Decreto Legislativo 276 de los gobiernos nacional y regionales recibirán S/220, tanto profesionales como técnicos y auxiliares, mientras que los de gobiernos locales obtendrán S/125. Para el régimen 728, el aumento será de S/60 o S/125, según la fecha de aprobación de la escala salarial en las entidades nacionales y regionales, y de S/150 para los gobiernos locales. En el caso de los servidores CAS, el incremento dependerá de sus ingresos: S/153 para quienes perciban hasta S/2.364,19; S/125 para quienes ganen más de esa cifra y hasta S/4.364,19; y S/60 para quienes superen dicho monto. En los gobiernos locales, el aumento será de S/125.

La lista también contempla S/125 adicionales para los guardaparques de la Ley 31991 y S/60 para los trabajadores del Servicio Civil, bajo la Ley 30057. Por su parte, los servidores penitenciarios recibirán un incremento de S/144,33, con el objetivo de alcanzar una Remuneración Íntegra Mensual (RIM) de S/2.700. Sin embargo, no todos accederán a este beneficio: los trabajadores del Servicio Diplomático, comprendidos en la Ley 28091, quedaron excluidos de los aumentos acordados en esta negociación colectiva.

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