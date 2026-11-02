Te afiliaste y dejaste de aportar al Sistema Nacional de Pensiones, incluso por varios años, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) informó que los aportes realizados no se pierden. El afiliado puede retomar sus aportes, seguir construyendo su pensión y asegurando una protección para su familia.

“Algunos de nuestros afiliados dejaron de trabajar en planilla y ahora son trabajadores independientes, lo primero que deben saber es que no empiezan de cero, sus aportes realizados se mantienen. Pueden reanudar el pago de sus aportes ellos mismos cada mes”, señaló Katherine Velarde, vocera de la ONP.

En el marco de la iniciativa “Tu pensión se construye desde hoy”, la ONP, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, está informando a sus afiliados que pueden aportar desde S/ 160 cada mes, incluso tienen la opción de fraccionar este monto hasta completarlo.

“El afiliado puede retomar sus aportes en cualquier momento, no necesita volver a afiliarse. El aporte mínimo es S/ 160, que es el 13 % de la Remuneración Mínima Vital (RMV) vigente”, precisó la vocera.

Se puede fraccionar el pago de sus aportes de un mismo periodo hasta completar el 13 % del ingreso mensual que declararon, dicho abono puede realizarse hasta el último día calendario del mes siguiente, sin generar intereses por mora, es decir, el aporte del periodo de octubre y puede pagarse hasta el 30 de noviembre.

¿Qué beneficios tengo al aportar al SNP?

La institución explicó que, al retomar aportes, el afiliado no solo está asegurando una pensión y seguro de salud de por vida, sino está protegiéndose ante imprevistos. En caso de sufrir un accidente que le impida seguir trabajando, el trabajador independiente puede solicitar una pensión y acceder a un seguro de salud, ambos hasta su recuperación o de por vida.

Una de las condiciones para acceder a esta pensión, es que haya aportado por lo menos 12 meses en los últimos tres años, antes de ocurrido el accidente.

¿Cómo realizó el pago?

La ONP cuenta con canales digitales para el pago de aportes, disponibles las 24 horas:

• Billetera electrónica Interbank Negocios y los canales virtuales de Interbank.

• Plataforma de pago Operaciones en línea de la Sunat (no necesita tener clave SOL).

De forma presencial:

• Agentes Interbank con el código de servicio 0600203, el número de documento de identidad del afiliado y el monto a pagar.

• En las ventanillas del Banco de la Nación, donde no requieren presentar ningún formulario físico. Solo identificarse con su documento de identidad y señalar el o los períodos y el monto a pagar.

Si los afiliados desean saber los aportes que tienen acumulados, pueden descargar su Reporte de Aportes, ingresando a “Tu zona segura” en onpvirtual.pe con su clave virtual.

Para orientación se puede llamar a ONP Te escucha (01) 634 2222, opción 1 de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.