Una prueba para diagonosticar una enfermedad rara cuesta unos 3 mil dólares, un monto inviable para miles de familias con niños con estos padecimientos. (Foto: archivo GEC/Andina-composición)
Una prueba para diagonosticar una enfermedad rara cuesta unos 3 mil dólares, un monto inviable para miles de familias con niños con estos padecimientos. (Foto: archivo GEC/Andina-composición)
Por Joel Dávila Quiñonez

En el Perú existen alrededor de 2 millones de personas, principalmente niños, que padecen de Enfermedades Raras o Huérfanas, las cuales tienen cobertura limitada en el sector público y privado de la salud. Esta situación representa además una fuerte carga económica para las familias, debido al elevado costo de los medicamentos, tratamientos y terapias, en un contexto en el que los recursos destinados por el Estado resultan insuficientes para atender las necesidades de esta población.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.