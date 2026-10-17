El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió este jueves 16 de octubre que la doxiciclina “es un antibiótico exclusivo para el tratamiento de infecciones bacterianas” y no para el virus que causa el dengue, precisando que su consumo sin prescripción podría poner en riesgo la vida del paciente.
El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió este jueves 16 de octubre que la doxiciclina “es un antibiótico exclusivo para el tratamiento de infecciones bacterianas” y no para el virus que causa el dengue, precisando que su consumo sin prescripción podría poner en riesgo la vida del paciente.
A través de sus redes sociales, la entidad detalló que un mal consumo del fármaco “puede provocar reacciones adversas severas y generar resistencia antimicrobiana”, precisando que su uso “está contraindicado en gestantes y niños menores de 8 años”.
La entidad recordó que el tratamiento del dengue consiste principalmente en una adecuada hidratación, el seguimiento clínico del paciente y el reconocimiento de los signos de alarma.
Por ello, el Minsa exhortó a evitar la automedicación y acudir al centro de salud más cercano ante síntomas como fiebre, y a emergencias si presentan signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos continuos o sangrado.
El pronunciamiento surge tras la difusión de artículos periodísticos que atribuían falsos beneficios a este medicamento en el tratamiento contra el virus transmitido por el Aedes aegypti.