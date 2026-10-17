Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para evitar la automedicación ante la presencia de síntomas | Foto: Andina
Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para evitar la automedicación ante la presencia de síntomas | Foto: Andina
Por Redacción EC

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió este jueves 16 de octubre que la doxiciclina “es un antibiótico exclusivo para el tratamiento de infecciones bacterianas” y no para el virus que causa el dengue, precisando que su consumo sin prescripción podría poner en riesgo la vida del paciente.

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