El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió este jueves 16 de octubre que la doxiciclina “es un antibiótico exclusivo para el tratamiento de infecciones bacterianas” y no para el virus que causa el dengue, precisando que su consumo sin prescripción podría poner en riesgo la vida del paciente.

A través de sus redes sociales, la entidad detalló que un mal consumo del fármaco “puede provocar reacciones adversas severas y generar resistencia antimicrobiana”, precisando que su uso “está contraindicado en gestantes y niños menores de 8 años”.

🔴 #MinsaInforma https://t.co/nY1ugeAgYy — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) October 16, 2026

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La entidad recordó que el tratamiento del dengue consiste principalmente en una adecuada hidratación, el seguimiento clínico del paciente y el reconocimiento de los signos de alarma.

Por ello, el Minsa exhortó a evitar la automedicación y acudir al centro de salud más cercano ante síntomas como fiebre, y a emergencias si presentan signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos continuos o sangrado.

El cambio climático puede aumentar o agravar los brotes de dengue, entre otras enfermedades, según el reporte. Foto: Ministerio de Salud de Perú.

El pronunciamiento surge tras la difusión de artículos periodísticos que atribuían falsos beneficios a este medicamento en el tratamiento contra el virus transmitido por el Aedes aegypti.