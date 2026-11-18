El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) paralizó la distribución e inmovilizó cuatro lotes de suero fisiológico de origen chino tras detectar deficiencias mecánicas en sus empaques. La medida preventiva se adoptó luego de que las autoridades sanitarias detectaran irregularidades en el tapón de cierre de los envases distribuidos a diversos hospitales del país.

La directora general de Cenares, Patricia Suárez, confirmó en entrevista con RPP Noticias que las deficiencias no afectaron el contenido del medicamento. “Fueron fallas de carácter mecánico en el tapón de cierre, no en la solución líquida”, afirmó la funcionaria, quien agregó que “dichas unidades fueron inmovilizadas inmediatamente porque eso es lo que corresponde al protocolo”.

La adquisición del producto por un monto de S/31 millones se realizó mediante la firma del Contrato N.° 313 el 19 de septiembre de 2025, durante la administración anterior del Ministerio de Salud. Dicha compra centralizada de 7 millones de unidades se gestionó para cubrir la alta demanda hospitalaria surgida en marzo de 2025, fecha en que el laboratorio Medifarma perdió su registro sanitario por casos de pacientes fallecidos.

La directora de Cenares dijo que los lotes de suero chino fueron paralizados a tiempo. (RPP)

La alta dirección de la entidad explicó que las 26,000 unidades afectadas representaron el 0.3% del total comprado y que la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) asumió la evaluación del caso. “Se detecta a tiempo porque para eso estamos entrenados y en este momento estamos al amparo de la ley en el canje de estos productos”, aseveró Suárez.

El procedimiento de fiscalización se activó tras la emisión de reportes periodísticos y alertas emitidas desde el 15 de junio por cinco hospitales del sector Salud sobre filtraciones e incidencias de calidad en el insumo. Frente a estas observaciones, la entidad derivó la documentación al Instituto Nacional de Salud para determinar los riesgos potenciales de contaminación y ejecutar las acciones correspondientes.

“No generemos pánico de manera irresponsable porque nosotros estamos vigilando permanentemente, es un observatorio”, aseguró para luego explicar que el caso fue derivado a la Digemid para que tome las medidas correspondientes.