Uno de los funcionarios de más alto nivel del Ministerio de Salud, responsable de gestionar la compra y abastecimiento de medicamentos para los hospitales del país, mantiene una deuda superior a S/1,3 millones y afronta serios cuestionamientos por decisiones adoptadas durante su gestión.

Se trata de Javier Iván Henostroza Cáceres, actual director del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES). De acuerdo a la información oficial, desde junio de 2025 hasta enero de 2026 el funcionario de confianza ha acumulado una deuda total de S/ 1,304,979.56 soles repartidos entre al menos tres bancos , entidades que le cobran desde hace más de cuatro años.

El reporte de la SBS detalla deudas importantes de parte del funcionario desde junio de 2025. (Foto: gob.pe)

Según los registros de la SBS, la deuda era de S/571.978,30 en junio de 2025 y aumentó a S/583.471,92 en septiembre. Sin embargo, en octubre se produjo un fuerte incremento, hasta alcanzar S/1’304.979,56, más del doble del monto registrado el mes anterior. En diciembre bajó ligeramente a S/1’265.289,54, pero en enero de 2026 volvió a subir a S/1’304.979,56, cifra correspondiente al último registro disponible.

La SBS ha colocado a Javier Iván Henostroza Cáceres en clasificación de “Pérdida”, siendo esta la categoría más crítica detallando, además, que a la publicación de este informe, cuenta con 1,605 días de atraso en los pagos de la deuda (es decir, más de 4 años) , así como tener el 100% de nivel de riesgo.

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), del Ministerio de Salud (Minsa), compra, almacena y distribuye los insumos médicos que luego reparte a establecimeintos de salud en todo el país. (Foto: Andina)

Aunque una deuda bancaria no impide ejercer un cargo público, pues no descalifica a ningún postulante, el dato sorprende al tratarse de un funcionario que está al frente de una entidad que administra la compra de medicamentos e insumos para todo el país: Henostroza tiene a su cargo funciones de suma importancia para el sistema de salud nacional, como la aprobación de procesos de compra de recursos estratégicos para el sector, almacenar los productos bajo estrictas normas de control de calidad, despachar y entregar insumos médicos a hospitales, centros de salud y más de 200 ejecutoras tanto en Lima como en regiones. Entre esos insumos se cuentan medicamentos, vacunas, así como dispositivos médicos.

Henostroza tiene el cargo de director general del Cenares, el más alto de dicha institución, un puesto que es de confianza, es decir, designado por el ministro de salud. (Foto: Andina)

Otros cuestionamientos en su paso por Cenares

En medio de la designación de Javier Iván Henostroza Cáceres como director general de CENARES, la institución arrastra una serie de cuestionamientos por su gestión. Un reciente informe de El Comercio reveló en agosto que en sus almacenes permanecían más de siete millones de jeringas vencidas, además de medicamentos caducados destinados a tratamientos oncológicos, VIH y otras enfermedades prioritarias. El equipo de transferencia también detectó que al menos ocho funcionarios de áreas clave habían renovado sus contratos CAS hasta fines de este año.

Javier Iván Henostroza Cáceres también fue cuestionado por una polémica adquisición de cloruro de sodio a una empresa por S/31,2 millones, además de una prestación adicional de S/7,66 millones. La compra quedó bajo cuestionamiento luego de que distintos centros de salud reportaran observaciones sobre la calidad del producto. Digemid comunicó formalmente estas alertas al Ministerio de Salud el 22 de julio de 2026, aunque CENARES ya tenía conocimiento de los cuestionamientos desde el 15 de junio.

En detalle

Todo comenzó cuando diversos centros de salud reportaron observaciones sobre la calidad de este producto. Fue el 22 de julio de 2026 cuando la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), por medio de su directora general, la doctora Lida Esther Hildebrandt Pinedo, comunicó al entonces viceministro de Salud Pública, Henry Rebaza Iparraguirre, sobre dicha situación, señalando además que Cenares conocía dichos cuestionamientos desde el 15 de junio por la Nota Informativa N° D000504-2026-CENARES-DAD-MINSA.

Sin embargo, el 1 de julio, CENARES aprobó mediante la Resolución N.° 161-2026-OA-CENARES-MINSA la prestación adicional de S/7,66 millones. Tres semanas después, el 24 de julio, la empresa solicitó cambiar al fabricante del producto.

Según informes periodísticos sobre el caso, la Jefatura de Asesoría Legal de CENARES recomendó, mediante el Informe N.° D000693-2026-CENARES-OAL-MINSA, que Henostroza no conciliara con la empresa en el proceso arbitral. La entidad, además, habría rechazado conciliar con una segunda empresa pese a que el acuerdo habría permitido al Estado ahorrar S/1,7 millones.

Este medio intentó comunicarse tanto con el ministro de salud, Luis Dyer, sus asesores, el área de prensa del Ministerio de Salud y con el propio Javier Iván Henostroza Cáceres para obtener sus descargos al respecto, pero no recibimos respuesta.