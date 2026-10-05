Luis Dyer Fernández, ministro de Salud, advirtió que su cartera afrontaba dificultades para cumplir contratos de inversiones por falta de recursos. Durante la sustentación del proyecto de crédito suplementario ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, explicó que solicitó cerca de S/325 millones para atender 36 inversiones del pliego del Minsa y evitar incumplimientos contractuales y posibles arbitrajes.

“Hoy el Minsa sí está en una situación complicada. Específicamente también en las inversiones que hoy no podemos cumplir”, sostuvo. El ministro atribuyó esa dificultad a la falta de caja.

El ministro explicó que el pedido buscaba cubrir obligaciones de obras distribuidas en distintas regiones, incluidas inversiones ejecutadas mediante acuerdos de Gobierno a Gobierno. Advirtió que la falta de financiamiento también afectaba contratos de proyectos que se encontraban próximos a entregarse.

“Hemos encontrado un ministerio en situación catastrófica y con una irresponsabilidad financiera”, sostuvo Dyer durante su exposición. Señaló que la solicitud presupuestal priorizaba necesidades puntuales para mantener la atención y cumplir compromisos de inversión durante lo que restaba del año.

Obras pendientes en Puno

Durante el debate, César Tito, diputado por Puno (Juntos por el Perú), cuestionó la situación de los hospitales de su región. Sostuvo que no había hospitales en ejecución y mencionó el abandono de los proyectos Manuel Núñez Butrón y Carlos Monge Medrano.

En respuesta, Dyer señaló que el sector contemplaba dos inversiones en Puno: el hospital Núñez Butrón y el centro de salud de Desaguadero. Sin embargo, reconoció que todavía había mucho por hacer en la región.

Sobre el hospital Núñez Butrón, explicó que los cambios en la ubicación del terreno habían consumido aproximadamente cuatro años. Según relató, inicialmente se consideró el terreno original, luego se evaluó otro espacio y finalmente se volvió al primero.

“La caja hoy está muy apretada. (...) Definitivamente hemos ya organizado un plan de viajes para poder destrabar, básicamente, obras que están detenidas. (...) Nosotros estamos hoy viendo a cada una de las obras, viendo los contratos, el estado como está. Y sobre todo priorizar, que es lo importante”, sostuvo.

Recursos para atención e inversiones

El pedido total del sector Salud ascendió a S/691,5 millones. Además del componente de inversiones, incluyó alrededor de S/366 millones para actividades y prestaciones de salud.

Dentro de ese monto, el ministro solicitó aproximadamente S/260 millones para el Seguro Integral de Salud (SIS). Explicó que esos recursos permitirían atender algunas necesidades de las regiones y continuar con el aseguramiento de pacientes, aunque no resolverían todas las demandas.

También detalló pedidos de S/80,5 millones para prevención y control del dengue, S/22,5 millones para infraestructura tecnológica y alrededor de S/3 millones para acciones contra la anemia.

En cuanto a las inversiones, mencionó proyectos como el hospital Goyeneche, en Arequipa; Antonio Lorena, en Cusco; y establecimientos en Apurímac, Cajamarca, La Libertad, Loreto, Piura y Puno.

La solicitud formó parte del proyecto de créditos suplementarios por S/8.228 millones sustentado por Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas. La iniciativa contempló recursos para enfrentar el Fenómeno El Niño 2026-2027, continuar inversiones y financiar servicios y otras obligaciones esenciales del Estado.

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