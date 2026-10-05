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Resumen

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Por Melissa Rodríguez Enciso

Luis Dyer Fernández, ministro de Salud, advirtió que su cartera afrontaba dificultades para cumplir contratos de inversiones por falta de recursos. Durante la sustentación del proyecto de crédito suplementario ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y de la Cuenta General de la República, explicó que solicitó cerca de S/325 millones para atender 36 inversiones del pliego del Minsa y evitar incumplimientos contractuales y posibles arbitrajes.

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