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Las empresas familiares enfrentan el desafío de profesionalizar su gestión. Foto: Pixabay.
Las empresas familiares enfrentan el desafío de profesionalizar su gestión. Foto: Pixabay.
Por Melissa Rodríguez Enciso

Preparar a la siguiente generación para que las empresas familiares sigan creciendo cuando sus fundadores ya no estén al mando es el desafío que destacó Beatriz Boza, socia y líder de Familias Empresarias y de Gobierno Corporativo en EY, en entrevista con El Comercio por el Día de la Empresa Familiar, que se conmemora este 5 de octubre. “La siguiente gran apuesta de los empresarios peruanos no es crecer, es trascender”, afirmó al explicar que esa continuidad exige trabajar en la gestión del negocio y en la organización de la familia.

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