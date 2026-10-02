Anden entra en una nueva etapa en el mercado inmobiliario peruano. Tras 15 años de operaciones, el grupo decidió reorganizar su negocio: Anden deja de ser la marca con la que competía directamente en el mercado inmobiliario y pasa a funcionar como holding, mientras que Máximo concentra la nueva propuesta de vivienda vertical, inicialmente enfocada en Lima Moderna y Lima Top.

Bajo esta nueva estructura, Máximo apunta a alcanzar S/250 millones en ventas acumuladas en sus primeros cinco años, con una meta de S/50 millones para este año y S/60 millones para el 2027. La compañía espera mantener un crecimiento anual cercano al 20%.

La nueva marca parte con un primer proyecto en Pueblo Libre, de alrededor de 100 departamentos, dirigido principalmente a familias jóvenes y compradores de perfil millennial. La propuesta busca diferenciarse a través del diseño, la funcionalidad y una planificación de cada proyecto basada en las características específicas de la zona y del público objetivo.

“Nuestro objetivo último es que nuestro edificio sea el edificio más bonito de la cuadra. Queremos hacer la ciudad más bonita, un edificio a la vez, un Máximo a la vez”, señala Renzo Cuadros, CEO de Anden.

Una marca para un comprador que está cambiando

El primer proyecto de Máximo estará ubicado en Pueblo Libre y tendrá alrededor de 100 unidades, dirigidas principalmente a familias jóvenes y millennials. La propuesta contempla espacios como zonas de parrillas, área gastronómica, cine al aire libre, gimnasio, salón de usos múltiples y una sala infantil con un enfoque vinculado al aprendizaje.

Anden entra en una nueva etapa en el mercado inmobiliario peruano.

También incorporará un espacio para mascotas, en línea con un consumidor que, según la empresa, está modificando sus prioridades respecto a la vivienda.

Para Cuadros, el cambio no pasa únicamente por ofrecer más áreas comunes, sino por diseñarlas de acuerdo con el perfil específico de quienes vivirán en cada proyecto. Por ello, la compañía pretende que cada desarrollo tenga una conceptualización diferente, incluso cuando dos proyectos se encuentren a pocas cuadras de distancia.

La propuesta tendrá además un diferencial de precio acotado. Cuadros estima que los proyectos de Máximo podrían ubicarse alrededor de 2% a 3% por encima de otras propuestas comparables, debido a una mayor inversión en diseño, funcionalidad y acabados.

Más de 800 viviendas y S/180 millones de inversión

La expansión no se limitará a Lima. Anden prevé desarrollar más de 800 unidades en los próximos tres años entre Lima, Arequipa y Piura, con una inversión aproximada de S/180 millones.

Del total, alrededor de 250 a 300 unidades corresponderían a Lima, unas 100 a Arequipa y cerca de 400 a Piura, donde la empresa trabaja un proyecto de mayor escala orientado principalmente a primera vivienda.

En el caso de Piura, la compañía no prevé por ahora modificar sustancialmente sus planes por el riesgo de un nuevo fenómeno de El Niño, aunque sí contempla ajustes en los cronogramas de construcción. Cuadros explica que la empresa ha decidido adelantar determinadas actividades y postergar algunos trabajos de mayor intensidad para reducir el impacto de las lluvias.

“El piurano sí está preocupado, pero ya sabe lo que viene. Ya piensa en medidas para proteger su casa. Sí creo que el fenómeno de El Niño puede ralentizar la venta en algún momento, pero no creo que sea más de unos cuatro o cinco meses”, comenta.

En este mercado, agrega, la principal característica de su oferta será la ubicación de los proyectos fuera de zonas inundables, un atributo que considera especialmente relevante para quienes buscan su primera vivienda.

M² Partners: el negocio detrás de los terrenos

La segunda apuesta de Anden apunta a un segmento distinto. Con M² Partners, la compañía busca crear un vehículo para canalizar capital y terrenos hacia proyectos inmobiliarios.

El esquema contempla inicialmente a inversionistas del entorno de la empresa, bajo un modelo ‘friends and family’, con un ticket referencial de US$100.000 y una meta de captar alrededor de S/15 millones durante el primer año.

Cuadros estima que los proyectos inmobiliarios pueden generar retornos de entre 15% y 20%, aunque estos dependen de cada desarrollo y del riesgo asumido por los participantes.

Anden entra en una nueva etapa en el mercado inmobiliario peruano.

Pero el modelo que puede resultar más atractivo para los propietarios de inmuebles es el aporte de terrenos. En lugar de vender una vivienda o terreno a una inmobiliaria, el propietario puede incorporarlo como parte de una asociación para desarrollar un proyecto.

Según Cuadros, el propietario podría obtener entre 60% y 80% más de lo que recibiría si vendiera únicamente el terreno, dependiendo de las características y resultados de cada proyecto.

“No es que solo aporte el terreno y ya está. La idea es que esa persona pueda participar del desarrollo y beneficiarse del plus que genera la construcción. Sobre una casa de 600 metros cuadrados nosotros podemos construir 10.000 metros cuadrados”, explica.

El modelo, sin embargo, también implica un riesgo distinto al de una venta inmediata. El propietario no recibe el dinero de manera inmediata y pasa a participar de los riesgos y resultados del proyecto.

La empresa plantea utilizar estructuras como fideicomisos para ordenar los proyectos y transparentar el manejo de los recursos. En esta primera etapa, M² Partners se enfocará principalmente en inversionistas cercanos y propietarios interesados en aportar terrenos a proyectos inmobiliarios.

En este esquema, el dueño del terreno no se limita a solo vender el inmueble, participa en el desarrollo del comprador y obtiene una participación económica del proyecto, cuyo resultado dependerá de cada operación. Una eventual apertura al público general se daría en una segunda etapa.

Un mercado con compradores más pequeños y exigentes

Para Cuadros, el cambio en el negocio inmobiliario también está relacionado con la transformación del perfil de los hogares peruanos. Familias más pequeñas, parejas sin hijos y hogares unipersonales están modificando la manera en que se diseñan las viviendas y sus áreas comunes.

“Hoy estamos muchísimo más conectados por Internet, pero menos conectados en persona y es por eso que valoran tanto las áreas comunes funcionales”, explica.

Ese cambio también está detrás de la apuesta de Máximo por proyectos de tamaño intermedio, que permitan incorporar amenities sin generar una escala de convivencia demasiado grande.

A ello se suma una mayor demanda por la vivienda como activo. Cuadros considera que el inmueble mantiene un atractivo particular para quienes buscan preservar su capital, debido a que puede ser utilizado, alquilado o heredado.

Anden prevé cerrar 2026 con S/50 millones en ventas y alcanzar S/60 millones en 2027, con un crecimiento anual cercano al 20%.

Para M² Partners Cuadros señala que, en el largo plazo, la empresa busca ampliar el modelo para que más propietarios puedan aportar terrenos y participar de los proyectos inmobiliarios.