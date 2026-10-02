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Anden entra en una nueva etapa en el mercado inmobiliario peruano.
Anden entra en una nueva etapa en el mercado inmobiliario peruano.
Por Fiorella Gil Mena

Anden entra en una nueva etapa en el mercado inmobiliario peruano. Tras 15 años de operaciones, el grupo decidió reorganizar su negocio: Anden deja de ser la marca con la que competía directamente en el mercado inmobiliario y pasa a funcionar como holding, mientras que Máximo concentra la nueva propuesta de vivienda vertical, inicialmente enfocada en Lima Moderna y Lima Top.

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