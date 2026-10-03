La demanda por profesionales con formación CFA (analista financiero certificado, por sus siglas en inglés) continúa creciendo en el mercado peruano, pero la oferta de estos perfiles aún es limitada.

De acuerdo con datos de Cornerstone, en los últimos tres años, la demanda por profesionales con formación CFA ha crecido entre 10% y 15% anual. Este requerimiento no se limita a la banca; también se ha extendido a sectores como seguros, AFP, inversión inmobiliaria, construcción y minería, especialmente en posiciones vinculadas con inversiones y gestión financiera.

De acuerdo con Paulo Stoll, director de Finance, Technology & Real Estate de Cornerstone, los salarios de estos profesionales varían según su experiencia y el nivel de responsabilidad y el tipo de organización. Un analista senior/especialista podría recibir de S/12.000 a S/20.000 si ocupan jefaturas, mientras que las remuneraciones pueden llegar hasta los S/35.000 mensuales en posiciones de gerencia o como Heads.

Además, si el profesional consiguió el CFA Charter o aprobó los tres exámenes del programa CFA, su sueldo podría ser hasta 20% mayor, frente a perfiles comparables sin esta formación.

“Perú mantiene bandas competitivas dentro de la región para determinados roles financieros especializados. Sin embargo, en términos absolutos, las remuneraciones suelen ubicarse por debajo de plazas financieras de mayor escala como Estados Unidos o Europa y, dependiendo de la posición, también por debajo de mercados latinoamericanos más grandes como México o Brasil”, explica Stoll.

Vale decir que, a pesar de la posición con respecto a otros países, en Perú las bandas para este tipo de posiciones han tenido ajustes al alza aproximados de 10% a 15% acumulado en los últimos tres años.

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No obstante, aunque la oferta ha crecido, no lo ha hecho al mismo ritmo que la demanda. Hace 20 años, el Perú tenía 20 CFA ‘charterholders’, mientras que actualmente hay cerca de 400 profesionales que han aprobado los tres exámenes del programa. Ambas cifras corresponden a categorías distintas: para obtener formalmente el CFA Charter, además de aprobar los tres niveles del programa CFA, se requiere contar con experiencia profesional relevante y cumplir con los requisitos de membresía de CFA Institute.

Actualmente, no es necesario migrar para obtener la certificación. El CFA Program está diseñado como un programa global de estudio, principalmente autónomo y en línea. CFA Institute ofrece para ello su Learning Ecosystem, bancos de preguntas y simulacros, mientras que los candidatos pueden complementar su preparación con proveedores especializados.

En Perú, muchos profesionales se preparan mientras continúan trabajando a tiempo completo. Cuando deciden proyectar su carrera hacia el exterior, suelen considerar mercados como Estados Unidos —especialmente Nueva York y Miami—, Reino Unido, España y plazas regionales como México o Chile. En estos casos, el objetivo no es únicamente obtener la certificación, sino complementarla con una maestría, ganar exposición internacional o desarrollar una carrera en mercados financieros de mayor profundidad.