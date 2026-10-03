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Resumen

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La demanda por estos profesionales crece en sectores como la banca, los seguros y las AFP, entre otros.
La demanda por estos profesionales crece en sectores como la banca, los seguros y las AFP, entre otros.
Por Maritza Saenz

La demanda por profesionales con formación CFA (analista financiero certificado, por sus siglas en inglés) continúa creciendo en el mercado peruano, pero la oferta de estos perfiles aún es limitada.

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