El uso de inteligencia artificial (IA) ya forma parte de la operación de siete de cada diez empresas peruanas. Sin embargo, su incorporación aún es limitada en las áreas de gestión de talento, lo que abre una oportunidad para automatizar tareas operativas y permitir que los equipos de recursos humanos se concentren en funciones más estratégicas, como evaluar la compatibilidad entre el candidato y la cultura de la empresa.

“Hoy en Perú sabemos que el 70% de las compañías ya está usando inteligencia artificial, pero las áreas de recursos humanos entendemos que solamente el 13% está capitalizando las herramientas de IA. Acá es donde vemos la oportunidad”, señaló Jorge Gamero, director general de ManpowerGroup en Colombia y Perú.

Según el ejecutivo, la automatización puede acelerar la transformación de la gestión del talento a través de tres pilares. El primero es la optimización de los procesos de reclutamiento y selección, automatizando tareas como la búsqueda de candidatos para un puesto (’sourcing’) o la programación de entrevistas para que los reclutadores concentren sus esfuerzos en evaluar la compatibilidad entre el candidato y la cultura de la empresa.

Data analysis science and big data with AI technology. Analyst or Scientist uses a computer and dashboard for analysis of information on complex data sets on computer. Insights development engineer / Khanchit Khirisutchalual

El segundo eje corresponde al análisis de datos sobre el talento (’people analytics’), que permite anticipar tendencias y tomar decisiones con mayor capacidad predictiva. El tercero apunta a la personalización de la experiencia del colaborador, un aspecto que cobra mayor relevancia en un contexto en el que, según un estudio de ManpowerGroup, el 80% de los trabajadores formales peruanos se encuentra en búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

“La IA funciona como un multiplicador y no como un reemplazo de las funciones de recursos humanos. Lo que buscamos es que las áreas de recursos humanos se dediquen a cubrir la parte estratégica de la escasez de talento, mientras la inteligencia artificial asume los temas más operacionales”, sostuvo Gamero.

La IA en la gestión del talento

Uno de los ejemplos de esta transformación es Talana, plataforma especializada en gestión de recursos humanos que incorpora inteligencia artificial para automatizar procesos administrativos, con el objetivo de mejorar la eficiencia y reducir los tiempos de ejecución.

“Los colaboradores de recursos humanos que administran la nómina suelen tardar entre uno y tres días en detectar anomalías. Con inteligencia artificial reducimos ese tiempo y permitimos que el área tome decisiones mucho más inteligentes”, indicó Daniel Abusabal, Country Manager de Talana en Perú, al explicar uno de los resultados de esta aplicación.

Las becas de estudios de maestría abarcan una amplia gama de temas académicos, como administración de empresas, finanzas, marketing, recursos humanos y emprendimiento.

Según Abusabal, la empresa también ha medido mejoras en la productividad de entre 60% y 80% en procesos internos gracias a la incorporación de inteligencia artificial, lo que permite que los equipos dediquen más tiempo a actividades que generan mayor valor para el negocio, mencionó durante el evento ‘NextGen: El futuro de la IA para RRHH’.

La IA gana espacio en las empresas

La aceleración de esta tendencia también es visible desde la perspectiva tecnológica. Mario Rodríguez, gerente general de Microsoft Perú, señaló que el uso de IA se ha masificado en muy poco tiempo dentro de las organizaciones y que hoy prácticamente todos los trabajadores utilizan estas herramientas en su jornada laboral.

“Hace seis o siete meses, cinco o seis de cada diez personas usaban IA para consultas. Hoy son diez de diez. La velocidad de adopción es brutal”, comentó Rodríguez.

Para el ejecutivo, el verdadero cambio no radica únicamente en incorporar herramientas de IA, sino en utilizarlas para construir organizaciones capaces de tomar decisiones basadas en datos, procesos e información histórica. En ese escenario, las áreas de recursos humanos pueden delegar parte de las labores administrativas a la tecnología y concentrarse en el desarrollo del talento.

“Las dos partes del proceso que son más operativas y son las que consumen más tiempo. La tecnología puede aportar muchísimo ahí para dejar tiempo libre a lo importante: desarrollar a las personas y preparar su crecimiento dentro de la organización”, explicó.