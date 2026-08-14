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Resumen

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La inteligencia artificial (IA) es cada vez más importantes para las áreas de recursos humanos, aunque su implementación todavía está lejos de consolidarse, revela un estudio de AXPEN. (Imagen: Freepik)
La inteligencia artificial (IA) es cada vez más importantes para las áreas de recursos humanos, aunque su implementación todavía está lejos de consolidarse, revela un estudio de AXPEN. (Imagen: Freepik)
Por Maritza Saenz

El uso de inteligencia artificial (IA) ya forma parte de la operación de siete de cada diez empresas peruanas. Sin embargo, su incorporación aún es limitada en las áreas de gestión de talento, lo que abre una oportunidad para automatizar tareas operativas y permitir que los equipos de recursos humanos se concentren en funciones más estratégicas, como evaluar la compatibilidad entre el candidato y la cultura de la empresa.

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