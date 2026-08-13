BCRP dio a conocer que mantiene la tasa de interés de referencia en 4,25% | Foto: Andina / Referencial
BCRP dio a conocer que mantiene la tasa de interés de referencia en 4,25% | Foto: Andina / Referencial
Por Redacción EC

El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25%. La decisión fue adoptada después de evaluar la evolución de la inflación, las actividades económicas y el actual panorama internacional.