El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) acordó mantener la tasa de interés de referencia en 4,25%. La decisión fue adoptada después de evaluar la evolución de la inflación, las actividades económicas y el actual panorama internacional.

En una nota de prensa, el ente emisor informó que, en julio pasado, la inflación mensual fue de 0,29% y la inflación sin alimentos y energía de 0,28%, resultado que se explicó principalmente por el aumento de los precios de algunos alimentos y por el incremento de las tarifas de transporte nacional debido a la mayor demanda por Fiestas Patrias.

Además, detalló que, en términos interanuales, la inflación total aumentó de 4,0% en junio a 4,1% en julio, en tanto que la inflación sin alimentos y energía se incrementó de 4,5% a 4,6% en el mismo periodo.

“Este desvío respecto del rango meta responde principalmente al alza de los combustibles y a sus efectos sobre los costos de transporte en marzo y abril. Excluyendo el rubro de transporte, la inflación subyacente se ubicó en 1,7% interanual, y se mantiene por debajo de 2% desde abril del año pasado”, explicó el BCRP.

Asimismo, indicó que las expectativas de inflación a doce meses se incrementaron de 2,8% en junio a 3,0% en julio, en el límite superior del rango meta de inflación. Proyecta, en ese sentido, que tanto la inflación interanual como la inflación sin alimentos y energía retornen al rango meta y se ubiquen alrededor de 2% en el horizonte de proyección, conforme se vayan disipando los efectos de los choques de oferta que afectaron la inflación.

No obstante, la entidad reportó que existe el riesgo de que un fenómeno de El Niño de mayor intensidad y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente “tengan efectos más persistentes sobre la inflación”.

Respecto a los indicadores adelantados de la actividad económica a julio, destacó que mantienen un buen desempeño. De acuerdo con una encuesta del BCRP, la mayoría de los indicadores de situación actual registró una mejora respecto al mes previo, “mientras que la mayoría de los indicadores de expectativas mostró un incremento significativo, ubicándose todos en el tramo optimista”.

En cuanto al escenario internacional, destacó que los riesgos globales se han moderado recientemente debido a la relativa normalización de los suministros en el mercado de hidrocarburos. No obstante, advirtió que persiste la incertidumbre en torno al desenlace de las negociaciones en Medio Oriente, lo que se suma a otros riesgos geopolíticos y comerciales.

El BCRP señaló que su Directorio se mantiene especialmente atento a la nueva información sobre la inflación y sus determinantes, incluyendo la evolución de la inflación subyacente, las expectativas de inflación, la actividad económica y la duración de los choques de oferta, a fin de realizar, de ser necesario, ajustes en la posición de la política monetaria.

En la misma sesión, el Directorio estableció en 2,25% anual la tasa de interés para los depósitos overnight. Asimismo, mantuvo en 4,75% la tasa aplicable para las primeras 10 operaciones de reporte directo de títulos de valores y de moneda, así como a los Créditos de Regulación Monetaria de los últimos tres meses. El Comité de Operaciones Monetarias y Cambiarias podrá establecer tasas superiores en función al monto de las operaciones.

La próxima sesión del Directorio del BCRP para evaluar el Programa Monetario está programada para el 10 de setiembre.

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