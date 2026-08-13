Petro-Perú renueva su alta dirección para enfocarse de lleno en el proceso de reorganización iniciado por el Estado peruano a inicios del 2026. En esa línea, el nuevo directorio presidido por Oliver Stark designó hay al nuevo gerente general que tendrá a su cargo la continuación de dicha política.

De acuerdo a información remitida a la SMV, la designación ha recaído en Luis Suárez Carlo, profesional con amplia trayectoria en la empresa.

Suárez Carlo ha sido gerente del Oleoducto, gerente de Planeamiento y Gestión, y gerente (e) corporativo de Administración.

Reeemplaza a Gustavo Villa, quien lideró la gerencia desde febrero del 2026.

Fuentes internas de la empresa comentaron a este Diario que la designación de Suárez es una decisión acertada por parte del nuevo Directorio debido a su conocimiento profundo de la operación de la empresa y su experiencia en áreas clave.

“Se espera que la nueva administración vaya por toda la plana gerencial para alinear a la empresa con los objetivos del nuevo Directorio y del Ejecutivo”, señalaron.

Con esto, Petro-Perú inicia una nueva etapa orientada a reorganizar la empresa en coordinación con ProInversión. Esto, para poner fin a los continuos rescates financieros del Estado peruano y revertir la cuestionable reestructuración aprobada a espaldas del Gobierno por el directorio saliente.

Suárez Carlo es bachiller en ciencias de la ingeniería, bachiller en derecho, inginiero industrial y mágister en administración-