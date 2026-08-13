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Resumen

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Luis Suárez Carlo fue designado hoy como nuevo gerente general de Petro-Perú.
Luis Suárez Carlo fue designado hoy como nuevo gerente general de Petro-Perú.
Por Juan Saldarriaga

Petro-Perú renueva su alta dirección para enfocarse de lleno en el proceso de reorganización iniciado por el Estado peruano a inicios del 2026. En esa línea, el nuevo directorio presidido por Oliver Stark designó hay al nuevo gerente general que tendrá a su cargo la continuación de dicha política.

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