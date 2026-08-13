Rosa Bueno es la nueva presidenta del movimiento Capitalismo Consciente Perú | Foto: Difusión
Rosa Bueno es la nueva presidenta del movimiento Capitalismo Consciente Perú | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El movimiento Capitalismo Consciente Perú anunció a Rosa Bueno de Lercari como su nueva presidenta. En un comunicado, aseguró que su liderazgo contribuirá a seguir fortaleciendo la comunidad de lideres y a proyectar, “con renovada energía, el propósito que nos convoca: generar impactos positivos en el país”.