El movimiento Capitalismo Consciente Perú anunció a Rosa Bueno de Lercari como su nueva presidenta. En un comunicado, aseguró que su liderazgo contribuirá a seguir fortaleciendo la comunidad de lideres y a proyectar, “con renovada energía, el propósito que nos convoca: generar impactos positivos en el país”.

La flamante titular de la institución es socia fundadora de Bueno Lercari Consultores, directora de IPAE y del Foro Innovación (Premio Avonni), y miembro de Es Hoy. Además, ha sido incluida en tres listas de la revista Forbes: “50 Mujeres más Poderosas de Perú 2023”, “Las 23 Personalidades a Seguir en 2023” y “Las 24 Personalidades a Seguir en 2024”. Fue ganadora del IWEC Award al emprendimiento femenino en 2013.

También ha sido la tercera mujer en presidir la Cámara de Comercio de Lima, gremio que reúne al 30 % del PBI nacional. Rosa Bueno de Lercari fue la primera mujer en liderar el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (2023-2024), plataforma comercial que, en conjunto, constituye la octava economía del mundo.

Entre 2017 y 2020, presidió el Centro de Arbitraje de la CCL, donde impulsó el Faro de Transparencia, y fue la primera mujer en asumir ese cargo.

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