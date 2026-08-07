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Resumen

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"Si la productividad fuese positiva, como hace 15 años, creceríamos 5%; solo con estabilidad política y buenas políticas públicas", indica el macroeconomista.
"Si la productividad fuese positiva, como hace 15 años, creceríamos 5%; solo con estabilidad política y buenas políticas públicas", indica el macroeconomista.
/ HUGO PEREZ
Por Melissa Rodríguez Enciso

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, confirmó que la Junta General de Accionistas de Petro-Perú, integrada por representantes del MEF y del Ministerio de Energía y Minas, designó un nuevo directorio que deberá asumir funciones este viernes.

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