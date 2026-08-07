El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, confirmó que la Junta General de Accionistas de Petro-Perú, integrada por representantes del MEF y del Ministerio de Energía y Minas, designó un nuevo directorio que deberá asumir funciones este viernes.

“Cuenta con el máximo respaldo del Gobierno”, sostuvo Cuba. Agregó que sus integrantes fueron seleccionados por su experiencia empresarial, financiera, legal y comercial. “Es uno de los mejores (directorios) que hemos tenido en esa empresa en los últimos 20 años. Están totalmente empoderados para cambiar pronto esa compañía”, afirmó.

El ministro señaló que el nuevo directorio de Petro-Perú evaluará el proceso de reorganización y tendrá libertad para introducir los cambios necesarios con el objetivo de conseguir que la empresa genere un flujo financiero positivo.

“Sobre los US$2.000 millones que se han mencionado (para la petrolera estatal), ha habido resistencia, efectivamente, de ir por ese camino, pero ya no hay resistencia. Así que todo va a fluir”, afirmó Cuba.

El ministro no adelantó decisiones operativas y sostuvo que estas corresponden al directorio designado por la Junta General de Accionistas.