Precio del dólar en Perú. Foto: GEC
Precio del dólar en Perú. Foto: GEC
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,3775, registrando una caída de 105 puntos respecto al cierre del día miércoles que estuvo en S/3,3880.

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