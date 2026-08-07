El precio del dólar cerró hoy en S/3,3775, registrando una caída de 105 puntos respecto al cierre del día miércoles que estuvo en S/3,3880.

Durante la jornada el dólar osciló entre un precio mínimo de S/3,3760 y máximo de S/3,3840. En el mercado se negociaron 171 millones de dólares a un precio promedio de S/3,3800. El día de hoy no hubieron vencimientos en Swaps Cambiarios. No obstante, se cerraron S/ 200 millones de Swap Cambiario Compra a 3 meses.

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El modelo GDPNow de la Reserva Federal de Atlanta redujo su estimación de crecimiento del PIB de Estados Unidos para el tercer trimestre a 5,8%, ligeramente por debajo del 5,9% previsto anteriormente. Pese al ajuste, la proyección continúa apuntando a un sólido ritmo de expansión económica. En índice DXY cotiza en 99.53 (-0.43%).

El sol cerró en S/ 3.3800, impulsado por la debilidad del dólar y la oferta minera

El dólar cerró la sesión a la baja en S/ 3.3800, manteniendo un claro sesgo bajista a lo largo de la jornada. El movimiento estuvo favorecido por la debilidad global de la divisa estadounidense y una constante liquidación de dólares corporativos en la plaza local. Con este resultado, el tipo de cambio acumuló una caída semanal de 0.41% (S/ 3.384 vs. S/ 3.398)

“La confirmación de la pérdida de 23,000 empleos en julio debilitó al dólar global, llevando al DXY hacia los 99.43 puntos y provocando una marcada caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense”, señaló Jesús Agreda, trader FX Jr. de Kambista. La tasa a dos años retrocedió 8 puntos básicos hasta 4.15%, reduciendo las expectativas de incrementos en la tasa de la Reserva Federal.

El especialista indicó que el oro consolidó su rally en niveles récord de los últimos meses, superando nuevamente los US$ 4,300 por onza, mientras que el cobre se mantuvo firme por encima de los US$ 6.7 por libra. En tanto, el Brent (US$ 83.49) y el WTI (US$ 75.78) operaron dentro de rangos acotados mientras los inversionistas monitorean los avances diplomáticos sobre el tránsito en el Estrecho de Ormuz.

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En el mercado local, Agreda explicó que los precios récord de los metales y la debilidad internacional del dólar motivaron una mayor liquidación de divisas por parte de empresas mineras e inversionistas institucionales. Hacia el cierre se registraron compras de fondos de pensiones (AFP), además de la intervención del BCRP mediante subastas de Swap Cambiario Compra y CD en dólares para mantener el equilibrio de liquidez en la plaza local.