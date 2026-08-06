El abogado Alfredo Lozada fue designado Viceministro de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda. Foto: CODIP
El abogado Alfredo Lozada fue designado Viceministro de Vivienda y Urbanismo del Ministerio de Vivienda. Foto: CODIP
Por Redacción EC

El Gobierno de Keiko Fujimori designó a un nuevo viceministro en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). En esta cartera, el abogado Alfredo Arcadio Lozada Bonilla fue designado viceministro de Vivienda y Urbanismo, como sucesor de Oswaldo Rojas Alvarado.

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