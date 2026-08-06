El Gobierno de Keiko Fujimori designó a un nuevo viceministro en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). En esta cartera, el abogado Alfredo Arcadio Lozada Bonilla fue designado viceministro de Vivienda y Urbanismo, como sucesor de Oswaldo Rojas Alvarado.

El actual funcionario se desempeñó, anteriormente, en la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP) como su gerente institucional.

En su cuenta de LinkedIn, Lozada Bonilla describe que es abogado por la Universidad de Lima y máster en Acción Política por la Universidad Francisco Vitoria, Rey Juan Carlos y el Colegio de Abogados de Madrid.

“Ha participado en los programas de formación política de la Fundación Konrad Adenauer - Alemania, el National Democratic Institute - USA, el IRI, el instituto Tancredo Névez y Konrad Adenauer Brasil, ODCA, PAN - México, ODCA – Chile y la Fundación FAES España, entre otros”, indica su perfil laboral.

Asimismo, señala que fue invitado por el Embajador de los Estados Unidos en el Perú en nombre del Gobierno de los Estados Unidos, a visitar los Estados Unidos mediante la beca del “International Visitor Leadership Program”, también por la Liga de Amigos de Israel a visitar dicho país y fue parte de la comitiva “Puente al Futuro” de visitantes a la República China.

Vale precisar que el actual viceministro ha ocupado cargos en el sector público como regidor Metropolitano de Lima, regidor Distrital de Miraflores y fue designado en dos oportunidades como Jefe de Gabinete del Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y Director del Fondo MIVIVIENDA.

Alfredo Lozada (izq) junto al excongresista José Cueto.

Además, en el Congreso de la República ha sido asesor principal de las comisiones de Comercio Exterior y Turismo y de la Comisión de Producción y MYPES, entre otros.

La resolución respectiva lleva las firmas de la presidenta Keiko Sofía Fujimori y el titular del sector, Mauricio Arnillas González.