Ministro de Vivienda pide al Congreso acelerar facultades legislativas para destrabar proyectos de agua y saneamiento. (Foto: Captura / Canal N)
Ministro de Vivienda pide al Congreso acelerar facultades legislativas para destrabar proyectos de agua y saneamiento. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, defendió el pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo y exhortó al Congreso a acelerar su aprobación. Según señaló, las medidas permitirán destrabar proyectos de agua potable y saneamiento, reducir la carga burocrática de los procesos y adoptar acciones frente a la inseguridad ciudadana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.