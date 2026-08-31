El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, defendió el pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo y exhortó al Congreso a acelerar su aprobación. Según señaló, las medidas permitirán destrabar proyectos de agua potable y saneamiento, reducir la carga burocrática de los procesos y adoptar acciones frente a la inseguridad ciudadana.

El titular de Vivienda sostuvo que, si bien los resultados generales de la gestión del Gobierno requieren un tiempo prudencial, los distintos ministerios ya registran avances en sus respectivos sectores.

“Estamos recién en un mes. Pero los resultados micro, en la cancha de cada ministerio, ya se están viendo” , afirmó.

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Mauricio Arnillas, ministro de Vivienda: Si no nos dan las facultades legislativas, lo tomaríamos como una irresponsabilidad. Tiene que ver con el mejoramiento de agua potable y desagüe, destrabar mucha carga burocrática de los procesos



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Arnillas destacó que su sector viene trabajando en el destrabe de proyectos de agua potable y saneamiento en diferentes regiones del país y aseguró que continuarán con la inauguración de obras destinadas a ampliar estos servicios.

Respecto al pedido de facultades, sostuvo que las medidas planteadas desde el sector Vivienda están relacionadas con el mejoramiento de los servicios de agua potable y desagüe y con la reducción de la carga burocrática que afecta los procesos.

“Desde el sector Vivienda nosotros tomaríamos eso como una irresponsabilidad porque de las facultades que hemos pedido desde el sector Vivienda tienen que ver todas con el mejoramiento del servicio precisamente de agua potable y desagüe” , declaró.

El ministro añadió que, independientemente de la decisión del Congreso, su sector continuará impulsando los procesos y las obras de agua y saneamiento.

Sedapal iniciará reestructuración el 4 de septiembre

Arnillas confirmó además que el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) iniciará un proceso de reestructuración debido a las deficiencias identificadas en la empresa durante los últimos años.

El ministro informó que el proceso comenzará el 4 de septiembre y estará acompañado por un nuevo directorio y nuevas normas. Precisó que estas últimas también forman parte de las medidas que el Ejecutivo busca impulsar mediante las facultades legislativas.

“Esta reestructuración empezará a partir del 4 de septiembre y ya el nuevo directorio, con las nuevas normativas que también estamos pidiendo en las facultades legislativas, van a hacer que esta empresa sea la mejor del Perú” , manifestó.

El titular de Vivienda indicó que el objetivo de la reestructuración es mejorar el funcionamiento de Sedapal y corregir las deficiencias que han afectado su gestión.

Asimismo, señaló que existe disposición dentro del Gobierno y de la empresa para impulsar los cambios necesarios y recuperar la confianza de la ciudadanía en los servicios de agua potable y saneamiento.