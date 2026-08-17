Por Renzo Giner Vásquez

El 29 de julio, el Noveno Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia ordenó al Ejecutivo aprobar y publicar el reglamento del Decreto Legislativo 1568 del Régimen de la Propiedad Horizontal.

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