Lula vota en las elecciones presidenciales y afirma que Brasil elige entre la democracia y la “barbarie”
“Los electores deberán elegir entre fortalecer el régimen democrático y la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo”, dijo Lula da Silva tras votar en Sao Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que los brasileños eligen este domingo entre la democracia y la “barbarie” al votar en los cómicos que lo enfrentan al senador conservador Flávio Bolsonaro.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que los brasileños eligen este domingo entre la democracia y la “barbarie” al votar en los cómicos que lo enfrentan al senador conservador Flávio Bolsonaro.
“Los electores deberán elegir entre fortalecer el régimen democrático y la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo”, dijo el dirigente izquierdista, que busca un cuarto mandato, al votar en Sao Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo.