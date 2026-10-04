El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que los brasileños eligen este domingo entre la democracia y la “barbarie” al votar en los cómicos que lo enfrentan al senador conservador Flávio Bolsonaro.

“Los electores deberán elegir entre fortalecer el régimen democrático y la barbarie, entre el positivismo y el negacionismo”, dijo el dirigente izquierdista, que busca un cuarto mandato, al votar en Sao Bernardo do Campo, en el estado de Sao Paulo.

El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, sostiene una bandera brasileña mientras vota en São Paulo. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP). / NELSON ALMEIDA

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