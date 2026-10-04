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Resumen

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El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, vota durante las elecciones presidenciales en São Paulo, Brasil, el 4 de octubre de 2026. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP).
El presidente de Brasil y candidato a la reelección por el Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, vota durante las elecciones presidenciales en São Paulo, Brasil, el 4 de octubre de 2026. (Foto de NELSON ALMEIDA / AFP).
/ NELSON ALMEIDA
Por Agencia AFP

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo que los brasileños eligen este domingo entre la democracia y la “barbarie” al votar en los cómicos que lo enfrentan al senador conservador Flávio Bolsonaro.

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