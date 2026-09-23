El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra siete de los ocho implicados en el secuestro del empresario Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes, hecho ocurrido en Trujillo el pasado 30 de agosto.

Según informó América Noticias, se trata de Julio Zavaleta, Frank Quezada, Ángel Bocanegra, César García, Roy Bocanegra Aguilar, Roy Bocanegra Marreros y Joyce Bereche.

Fiscalía pide detenciones por crimen de Jenss Lara: expediente revela cómo habría operado el grupo de secuestradores. (Foto: Captura / América Noticias)

Todos ellos deberán cumplir esta medida cautelar en el penal El Milagro de Trujillo mientras continúan las investigaciones del Ministerio Público. En el caso de José Cerrepe Dávila, será puesto en libertad, pero con restricciones.

No obstante, los representantes de la fiscalía anunciaron inmediatamente que apelarán la resolución ante la instancia superior con el objetivo de que Cerrepe Dávila también enfrente el proceso bajo prisión preventiva.

Tras conocerse el fallo, tres abogados de los imputados anunciaron que presentarán un recurso de apelación contra la medida, mientras que los defensores de los demás acusados optaron por reservarse ese derecho.

Cabe recordar que el cabecilla de la organización criminal Los Pulpos, Jhonsson Smit Cruz Torres, alias ‘Jhonsson Pulpo’, fue trasladado al penal de la Base Naval del Callao la noche del martes 22 de septiembre tras su expulsión de Bolivia.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de La Libertad dictó 36 meses de prisión preventiva contra Cruz Torres por supuestamente haber dirigido el secuestro desde Bolivia, donde fue capturado junto a Gabriel Mendocilla Gómez.

A esta orden de prisión preventiva se suma una condena previa de cadena perpetua que pesa sobre ‘Jhonsson Pulpo’ por robo agravado con subsecuente muerte de una comerciante de 60 años en Trujillo en 2020, además de investigaciones por sicariato, extorsión y organización criminal.

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Como se recuerda, tras el secuestro del empresario minero Jenss Lara Tantaquilla fueron asesinados a balazos Chistopher García Álvarez, Luis Alberto Rojas Ramos, Andrea Monzón Lingán y Nadia Urtecho Rodríguez.