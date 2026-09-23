Siete de los ocho detenidos por el secuestro del empresario Jenss Lara cumplirán 36 meses de prisión preventiva. (Foto: Captura Justicia TV)
Siete de los ocho detenidos por el secuestro del empresario Jenss Lara cumplirán 36 meses de prisión preventiva. (Foto: Captura Justicia TV)
Por Redacción EC

El Poder Judicial dictó 36 meses de prisión preventiva contra siete de los ocho implicados en el secuestro del empresario Jenss Lara y el asesinato de sus cuatro acompañantes, hecho ocurrido en Trujillo el pasado 30 de agosto.

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