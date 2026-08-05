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Auspiciosas oportunidades para la industria petrolera peruana

“La ubicación geográfica del Perú dando cara al Asia-Pacífico, podría representar una auspiciosa oportunidad para sacar a nuestra industria petrolera del marasmo de las últimas décadas”.

    Óscar Schiappa-Pietra
    Por

    Especialista en gestión pública y en relaciones internacionales.

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Los expertos en minería, hidrocarburos y electricidad solicitan que el nuevo Gobierno solucione problemas urgentes.
    Los expertos en minería, hidrocarburos y electricidad solicitan que el nuevo Gobierno solucione problemas urgentes.

    Existen circunstancias en las que “se gana la lotería sin haber comprado boleto”. El entorno familiar en el que uno nace y crece es una de ellas; la ubicación geográfica de un país es otra. “La geografía es destino” afirmó, refiriéndose a esto último, el escritor Abraham Verghese. Los peruanos no escogimos la ubicación geográfica de nuestra nación y,sin embargo, aquella sigue moldeando de muchísimas maneras lo que somos y lo que podríamos ser. Tenemos la inmensa fortuna de ser un país ribereño del Océano Pacífico y que esta cuenca constituye ahora el principal eje geoeconómico mundial.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.