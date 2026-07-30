De acuerdo con la federación, el proceso no logró los resultados esperados y planteó al Ejecutivo evaluar tanto la eficacia de las decisiones como el uso de los recursos públicos destinados a la reorganización patrimonial. Foto: Andina.
De acuerdo con la federación, el proceso no logró los resultados esperados y planteó al Ejecutivo evaluar tanto la eficacia de las decisiones como el uso de los recursos públicos destinados a la reorganización patrimonial. Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizar una intervención integral de la actuación de Proinversión en la reestructuración de Petro-Perú.

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