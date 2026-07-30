La Federación Nacional de Trabajadores Petroleros, Energía y Afines del Perú (Fenpetrol) solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizar una intervención integral de la actuación de Proinversión en la reestructuración de Petro-Perú.

Mas información: Promigas lleva al Perú ante el Ciadi por tarifa de gas natural

Fenpetrol además solicitó que se verifiquen si las medidas aplicadas cumplieron los objetivos de los Decretos de Urgencia 010-2’25 y 003-2026. De acuerdo con la federación, el proceso no logró los resultados esperados y planteó al Ejecutivo evaluar tanto la eficacia de las decisiones como el uso de los recursos públicos destinados a la reorganización patrimonial.

Uno de los principales puntos es el uso de S/86.4 millones transferidos por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) a Proinversión para la reorganización patrimonial. Según indicó Fenpetrol, esto no ha generado resultados públicos verificables en eficiencia operativa, gestión corporativa o desempeño financiero.

Además, el gremio pidió que el MEF no solo evalúe el cumplimiento de las metas de la reestructuración, sino que también determine las posibles responsabilidades derivadas de la utilización de dichos recursos.

“Desde la perspectiva de los trabajadores, la reestructuración incorporó nuevas restricciones administrativas que dificultaron la toma de decisiones y redujeron la capacidad de respuesta de la empresa frente a un mercado altamente competitivo”, indicó la federación a través de un comunicado.

Asimismo, advirtieron que la empresa mantiene serias restricciones financieras y que la falta del aval comprometido para fortalecer la liquidez impide comprar oportunamente petróleo crudo, por lo que la refinería viene operando alrededor del 50% de su capacidad.

Fenpetrol sostuvo que, como consecuencia de estas limitaciones, cuatro buques tanque permanecen fondeados en la bahía de Bayóvar a la espera de autorización para descargar, generando sobrecostos diarios por sobrestadía que agravan la situación económica de la empresa.

Frente a este contexto, la federación propuso que una nueva etapa de modernización incluya una auditoría forense independiente para identificar responsabilidades administrativas. Solicitaron también al ministro de Economía, Elmer Cuba, una audiencia para que los representantes de los trabajadores puedan presentar información técnica y operativa que, según indican, contribuirá a una evaluación objetiva de la reestructuración de Petro-Perú.