El Gobierno de Keiko Fujimori alista pedido de facultades legislativas en seguridad, reactivación económica y simplificación administrativa. (Imagen: GEC)
El Gobierno de Keiko Fujimori alista pedido de facultades legislativas en seguridad, reactivación económica y simplificación administrativa. (Imagen: GEC)
Por Redacción EC

Ante la difusión de un proyecto de delegación de facultades que el Poder Ejecutivo presentaría al Congreso de la República, ComexPerú consideró positivo que se incorpore una agenda de reformas que el sector empresarial de todo tamaño viene planteando desde hace muchos años como indispensable para recuperar el crecimiento, promover la inversión y generar más oportunidades para los peruanos.

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