ComexPerú, a través de un comunicado, expresó su preocupación por las medidas tributarias que estaría impulsando el Poder Ejecutivo a pocas semanas del cambio de gobierno, entre ellas incrementos del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), la ampliación de mecanismos de percepción del IGV y la reducción de la tasa del drawback del 3% al 1%.

“Un gobierno de salida no debería modificar reglas tributarias relevantes ni alterar las condiciones bajo las cuales las empresas toman decisiones de inversión, producción y contratación. Introducir cambios de esta magnitud en plena ejecución del año fiscal genera incertidumbre y debilita la confianza necesaria para sostener la actividad económica formal”, señaló ComexPerú.

El gremio además cuestionó el uso recurrente del ISC como una herramienta principalmente orientada a incrementar la recaudación. “Este impuesto no fue diseñado para atender necesidades fiscales de corto plazo. Utilizarlo con fines predominantemente recaudatorios desnaturaliza su propósito y debilita la predictibilidad que requiere el entorno de negocios”, agregó.

Además, advirtieron que el deterioro reciente de las cuentas fiscales responde, en buena medida, “a decisiones del Congreso que incrementaron las presiones sobre el gasto público. Por ello, cualquier estrategia de consolidación fiscal debe incluir una revisión seria de la calidad y eficiencia del gasto estatal, y no limitarse a trasladar mayores cargas a quienes ya operan dentro de la formalidad”.

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En este contexto, ComexPerú remarcó que “corregir los desequilibrios fiscales generando incertidumbre y cambiando las reglas de juego a última hora es una mala señal para quienes invierten, producen y generan empleo formal”.

“Antes de aumentar impuestos, ampliar mecanismos de recaudación o reducir instrumentos que contribuyen a la competitividad de las exportaciones, corresponde discutir cómo gastar mejor los recursos públicos. El Perú necesita estabilidad y reglas claras, no medidas de último minuto que terminen afectando su competitividad”, finalizó.