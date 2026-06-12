Resumen

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Advirtieron que el deterioro reciente de las cuentas fiscales responde, en buena medida, “a decisiones del Congreso que incrementaron las presiones sobre el gasto público". (Foto: PCM)
Advirtieron que el deterioro reciente de las cuentas fiscales responde, en buena medida, “a decisiones del Congreso que incrementaron las presiones sobre el gasto público". (Foto: PCM)
Por Redacción EC

ComexPerú, a través de un comunicado, expresó su preocupación por las medidas tributarias que estaría impulsando el Poder Ejecutivo a pocas semanas del cambio de gobierno, entre ellas incrementos del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), la ampliación de mecanismos de percepción del IGV y la reducción de la tasa del drawback del 3% al 1%.

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