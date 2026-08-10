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Resumen

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Los padres o el tutor a cargo del menor deberán realizar este trámite en una de estas 10 oficinas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Los padres o el tutor a cargo del menor deberán realizar este trámite en una de estas 10 oficinas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)
Por Michelle Barclay

En el mensaje de 28 de julio la presidenta expresamente indicó que simplificará el funcionamiento del Estado y que impulsará un profundo proceso de desregulación para liberar al ciudadano, al emprendedor y al inversionista de cargas burocráticas. El proyecto borrador de delegación de facultades recoge esa lógica en su numeral 2.4: se solicitan facultades para “reducir plazos, costos y cargas administrativas” y digitalizar los servicios del Estado. Esto es exactamente lo que necesita con urgencia el sistema concursal que maneja el Indecopi, entidad que requiere herramientas para agilizar sus procedimientos y hacerlos verdaderamente competitivos.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.