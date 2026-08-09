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Resumen

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Por Redacción Economía

Liz Blanca Chirinos Cuadros fue designada como nueva viceministra del Despacho Viceministerial de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), mediante la Resolución Suprema N.° 004-2026-MINCETUR, publicada este 8 de agosto. El cargo se encontraba vacante.

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