Liz Blanca Chirinos Cuadros fue designada como nueva viceministra del Despacho Viceministerial de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), mediante la Resolución Suprema N.° 004-2026-MINCETUR, publicada este 8 de agosto. El cargo se encontraba vacante.

Chirinos no es nueva en el sector. Cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión pública y políticas vinculadas al turismo, además de una amplia trayectoria en el Mincetur, donde se desempeñó como jefa de Gabinete del Despacho Ministerial y, anteriormente, como viceministra de Turismo. También ocupó otros cargos en la entidad.

Su experiencia profesional incluye además un cargo como especialista en la Japan International Cooperation Agency (JICA). Su perfil destaca por la formulación de iniciativas para resolver problemas de gestión y por la toma de decisiones orientadas al cumplimiento de metas, así como por su experiencia en liderazgo de equipos.

Liz Chirinos Cuadros reemplaza en el cargo a Aracelly Laca, quien ejerció como viceministra desde junio de 2025.

También cuenta con experiencia en el ámbito académico, habiéndose desempeñado como docente de la Universidad San Ignacio de Loyola, donde tuvo a su cargo el dictado del curso de Cooperación Internacional en Turismo.

Respecto a su formación académica, la viceministra de Turismo es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Además, cuenta con un Executive Master en Dirección de Empresas Turísticas por IE Business School, formación especializada en gestión y dirección de empresas vinculadas al sector turismo.