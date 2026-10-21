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Resumen

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La empresa ha encontrado una oportunidad de negocio en el atractivo del turista extranjero hacia nuestra gastronomía.
La empresa ha encontrado una oportunidad de negocio en el atractivo del turista extranjero hacia nuestra gastronomía.
Por Maritza Saenz

De todas las actividades que atraen a los turistas extranjeros, disfrutar de la gastronomía peruana ocupa un lugar destacado: al menos nueve de cada diez visitantes muestran interés en ella. En ese contexto, Lima se convierte en una opción privilegiada, no solo por ser la puerta de entrada al país para muchos, sino también por concentrar una oferta de restaurantes que reúne la diversidad gastronómica de las regiones peruanas.

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