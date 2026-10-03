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Resumen

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A este dinamismo se suma el avance del viajero ‘bleisure’, que extiende su estadía para combinar negocios con turismo.
A este dinamismo se suma el avance del viajero ‘bleisure’, que extiende su estadía para combinar negocios con turismo.
Por Maritza Saenz

INNSiDE by Meliá Lima Miraflores cumple ocho años de operaciones en el Perú y, aunque todavía no recupera sus cifras prepandemia, consolida sus resultados financieros gracias al posicionamiento de su propuesta en mercados de mayor tarifa y a la optimización operativa.

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