Nhow se encamina a cumplir su primer año de inauguración con dos objetivos: superar el 60% de ocupación el próximo año y fortalecer sus propuestas de gastronomía y entretenimiento, a fin de que estas se conviertan en la fuente de al menos la mitad de los ingresos del negocio.

Para Marcela Neira, gerente general de Nhow Lima, posicionar este establecimiento en un mercado con “una oferta hotelera muy desarrollada” representa dos retos para Minor Hotels, no solo por tratarse de su primera operación en Lima, sino también por ser la primera de la marca en la región.

En ese sentido, comenta que todavía atraviesan un periodo de consolidación, con proyecciones de alcanzar un 60% de ocupación al cierre de este año y llegar hasta un 68% al término del siguiente. No obstante, buscan lograr lo que ha denominado un “mix perfecto” de 50/50 en la distribución de los ingresos entre hospedaje y su división de gastronomía y entretenimiento, rompiendo así el esquema tradicional de la hotelería, donde las habitaciones suelen representar el 70% de la facturación, y la oferta gastronómica y de ocio el 30% restante.

Para ello, se apoyan en un ecosistema integrado que incluye a su restaurante Zönico y los espacios ubicados en el piso 13, como el Poolbar by Handshake y el futuro bar Pagano, cuya apertura está prevista para el tercer trimestre de este año. A ello se suman los banquetes y eventos, además de las alianzas estratégicas orientadas a elevar el nivel de la coctelería y atraer tanto a huéspedes como al público local.

“Nuestro presupuesto tiene una composición distinta. El alojamiento ya dejó de tener tanto protagonismo y estamos llegando casi a un equilibrio entre el 40% y el 50% [...]. Estamos avanzando hacia ese mix perfecto, en el que la mitad de los ingresos totales del hotel provenga del hospedaje y la otra mitad de gastronomía y entretenimiento”, destaca.

Proyectos de Minor Hotels

De esta forma, Lima adquiere una posición estratégica en la región para Minor Hotels. Mientras se consolida esta primera sede, Oscar Restrepo, director general de la Región Andina de Minor Hotels Europe & Americas, comenta a Día 1 que no descartan evaluar nuevas aperturas, ya sea en San Isidro, Miraflores o cerca del nuevo aeropuerto, así como en Cusco, considerado un destino prioritario.

Respecto a los próximos proyectos en la región, Restrepo señaló que hacia finales de este 2026 abrirán un hotel de la marca Tivoli en Mérida, México, así como un establecimiento de lujo de la marca Anantara en Ushuaia, Argentina, en un horizonte de dos años. Con ello, la compañía apunta a alcanzar la meta de operar 800 hoteles a nivel global en los próximos tres años.