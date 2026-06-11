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Nhow se encamina a cumplir su primer año de inauguración con dos objetivos
Nhow se encamina a cumplir su primer año de inauguración con dos objetivos
Por Maritza Saenz

Nhow se encamina a cumplir su primer año de inauguración con dos objetivos: superar el 60% de ocupación el próximo año y fortalecer sus propuestas de gastronomía y entretenimiento, a fin de que estas se conviertan en la fuente de al menos la mitad de los ingresos del negocio.

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