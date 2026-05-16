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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

/ Rios Zamora Sively Mia
Por Maritza Saenz

El entorno para atraer talento tecnológico continúa siendo desafiante para las empresas, una problemática que se ha intensificado durante los últimos 15 años. No obstante, algunos sectores enfrentan menores dificultades para captar estos perfiles debido a que gozan de una sólida reputación como empleadores, según revela el estudio Top of Mind Perú 2026, elaborado por FirstJob, firma especializada en tecnología para recursos humanos.

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