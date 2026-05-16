El entorno para atraer talento tecnológico continúa siendo desafiante para las empresas, una problemática que se ha intensificado durante los últimos 15 años. No obstante, algunos sectores enfrentan menores dificultades para captar estos perfiles debido a que gozan de una sólida reputación como empleadores, según revela el estudio Top of Mind Perú 2026, elaborado por FirstJob, firma especializada en tecnología para recursos humanos.

La investigación se basó en una encuesta aplicada a 1.250 peruanos menores de 35 años. Más de la mitad de los participantes trabajaba, al momento del estudio, en empresas tecnológicas; mientras que el 16% se desempeñaba en consultoría y el 10% en el sector bancario, entre otros rubros.

Los resultados posicionaron entre las cinco empresas más aspiracionales a cuatro instituciones financieras y solo una tecnológica: BCP, Google, Interbank, BBVA Perú y Globant. El principal factor que impulsa a estos profesionales a elegir una compañía es el interés por la industria en la que opera, seguido de la reputación institucional y el reconocimiento como buen empleador. Asimismo, también influyen las referencias de familiares, conocidos y la experiencia previa como consumidores.

Sofía Giraudo, co-founder de FirstJob, destacó que Perú es el único país de América Latina donde un banco lidera el ranking de las empresas más aspiracionales para perfiles tecnológicos.

“Hoy la banca se ha convertido en una industria altamente atractiva para estos perfiles, porque el núcleo del negocio bancario es cada vez más tecnológico y concentra múltiples proyectos y desafíos. Es un sector con amplias oportunidades de desarrollo”, señaló.

Las más rechazadas

Por otro lado, FirstJob también identificó a las empresas menos atractivas para el talento tecnológico. El ranking es encabezado por dos compañías de telecomunicaciones y, dentro del top cinco, figuran además una empresa financiera y una entidad gubernamental.

“La percepción negativa hacia estas industrias responde, en gran medida, a experiencias surgidas tras la pandemia. Muchas personas trabajaron de manera remota y enfrentaron problemas laborales, una situación que también se observó en Chile y otros países”, explicó Giraudo.

En detalle, el 30% de los encuestados afirmó rechazar una empresa debido a malas experiencias laborales de familiares o conocidos; el 16% señaló que influyen las noticias negativas sobre la organización y el 12% mencionó experiencias desfavorables de excolaboradores.