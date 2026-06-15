Por Maritza Saenz

De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al 2030 se habrán creado 170 millones de nuevos puestos laborales en el mundo. En paralelo, otros 92 millones serán desplazados, lo que dejará un saldo neto de 78 millones de empleos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.