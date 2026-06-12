Tienen un plan de expansión al 2040, ¿cómo va su avance?, ¿hay proyectos para este año en específico?

En agosto comenzaremos con la demolición de tres edificios históricos para la creación de un complejo académico que va a tener 53 aulas y alrededor de siete pisos, igual que la nueva biblioteca [recién inaugurada]. Esperamos demorarnos más o menos un año en la ejecución y será un solo bloque con paredes de vidrio, donde cada piso de aulas cuente con sus propios espacios de descanso y cafetería.

¿Qué funcionaba allí?

Ahora mismo son oficinas administrativas y en el último piso hay aulas. Tienen un valor arquitectónico y vamos a dedicar un espacio para mantenerlo virtualmente; se está haciendo la maqueta y se tendrá una digitalización y visión 3D de cómo fue la construcción, para que quede en la memoria de la universidad. Pero actualmente necesitamos más aulas con la última tecnología. Tenemos Wi-Fi 7 en toda la universidad y esto no va a ser una excepción: aulas totalmente tecnológicas que esperamos inaugurar a finales del próximo año.

¿Cuál será el impulso del complejo académico para el aumento de estudiantes?

Aumento ninguno. Ahorita estamos con un poco más de 31.000 alumnos. Apuntamos a darles más comodidad, tecnología y una mejor experiencia académica. Durante mi periodo rectoral no pienso aumentar el número de alumnos, quizá lo mínimo.

¿Se puede saber cuál será la inversión para este complejo educativo?

Hasta el 2030 vamos a invertir S/700 millones. Eso incluye este edificio que costará S/250 millones.

Además del complejo, ¿qué más han proyectado al 2030?

En los exteriores del campus tenemos dos casas de 2.500 m2 cada una. Esa zona será nuestra futura Escuela de Posgrado. Se ha planteado un edificio de alrededor de cinco pisos con aulas, auditorios y cafeterías diseñadas para alumnos de posgrado, con su propio estacionamiento subterráneo e integrado al campus. Estamos haciendo los trámites en la Municipalidad de Lima para cambiar la zonificación porque esa zona aún no era considerada urbana. Apenas tengamos el cambio, comenzaremos la construcción.

¿Sería un proyecto a mediano plazo, quizá 3 años?

Yo espero que sea en 2 años, depende de la velocidad de la administración municipal. Ya tenemos el diseño y el financiamiento. Esperaría que al 2028 la Escuela de Posgrado ya esté culminada.

Esos son los tres pilares de su plan de inversiones. ¿Tienen más terrenos?

Sí, tenemos más casas en esta manzana; aunque este es el único campus que tendrá la universidad. El Plan Maestro contempla que hasta el 2050 hayamos utilizado todos los terrenos y tener una real ciudad universitaria.

Todo el crecimiento se ha conseguido sin haber tomado un crédito financiero, ¿cuál ha sido la estrategia para conseguir un manejo eficiente de ingresos?

Nunca [hemos tomado un crédito bancario]. Siempre tenemos un flujo de caja positivo y un resultado operativo de alrededor del 20% y esto se debe a que el manejo financiero ha sido bastante estricto, optimizando recursos y ahorrando el dinero de las pensiones. Aquí los docentes de pregrado son los mejor pagados de todas las universidades privadas, pero tratamos de no tener gastos dispendiosos en transporte ni en administración. El dinero de la universidad está invertido en diferentes tipos de activos. Podríamos funcionar más de 5 años con cero ingresos, porque se ha hecho un buen manejo financiero por parte de mis antecesores. Es una impronta de la doctora Ilse Wisotzki, ser muy ahorrativa. Los recursos se vigilan con cuidado para dar al alumno lo mejor del mercado, pero para nosotros mismos somos muy estrictos en el manejo monetario.

Del total de ingresos, ¿cuál es el porcentaje que se dirige a los planes de infraestructura?

Dedicamos una parte importante con este nuevo Plan Maestro. El 2025 invertimos S/200 millones y al 2030 tenemos planeados S/700 millones de inversión en total. El nuevo complejo académico va a costar S/250 millones. Para la biblioteca y el edificio de posgrado se han destinado S/400 millones; ya gastamos S/150 millones en la biblioteca y la diferencia de S/250 millones es para el edificio de posgrado. Contamos con el dinero listo para ser invertido en estas obras.

En una entrevista que dio a El Comercio, anunció el interés por contar con un instituto en la zona de influencia del puerto de Chancay, ¿cuál es el avance?

Tenemos 15 hectáreas en Chancay, cerca del puerto. Ahorita es un fundo de mandarinas donde hacen aplicaciones alumnos de Ingeniería Ambiental y Sistemas, pero trabajamos para que sea un instituto tecnológico. Queremos un centro de logística aplicada con el apoyo del MIT de logística latinoamericana.

En Chancay, hay mucha expectativa, pero también se está esperando que se apruebe el plan de infraestructura para mejorar los servicios básicos, contar con el tren que prometieron, carreteras, etc. Vamos a mandar nuestras carreras allá para que hagan proyectos de ingeniería civil, de sistemas, industrial y puedan mejorar la calidad de vida. Luego veremos si ofrecemos Administración Portuaria o Logística. Por ahora es una extensión de la universidad.

Y con respecto a la oferta académica, ¿habrá nuevas carreras?

Comenzamos el año pasado con Ingeniería Ambiental e Ingeniería Mecatrónica. Hay mucho interés en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial, que estamos diseñando.

¿Cuándo lanzarán estas carreras?

Planeamos lanzar formalmente las carreras de Ciencia de Datos e IA en un año. Primero construimos los laboratorios y luego lanzamos la carrera. No abrimos carreras sin infraestructura completa.

¿Qué otras carreras se lanzarán tras inaugurar el complejo académico?

Ciencia de Datos e IA ya están encaminadas. También queremos fortalecer el centro de emprendimiento para generar espacios donde los chicos incuben empresas. Al 2027 tendremos 16 carreras. Ya tenemos 13 maestrías y dos doctorados. En agosto de este año empezaremos a ofrecer el doctorado en Ingeniería, que iniciará clases en abril. El costo total de nuestros doctorados es de unos S/26.000 a S/28.000 porque no buscamos ganancia, sino contribuir al avance de la ciencia.

¿Qué tendencias observa a nivel laboral y académico?

La Inteligencia Artificial ya está en el mercado. El alumno que no la domine en 4 años no podrá trabajar. Ingeniería ya tiene el curso de IA aplicada en tercer ciclo. Tenemos convenios con Google y el Centro de Inteligencia Artificial Responsable para capacitar a docentes y alumnos. No solo crearemos carreras de IA, sino que todas las carreras la aplicarán. Por ejemplo, Administración tiene un curso de Data Analytics. También tenemos un laboratorio de SAP, que es lo que las empresas demandan.

¿Cómo viene avanzando el sistema de becas de la universidad y cuáles son los planes para ampliarlo en los próximos años?

Con la Beca Elwi Isowski tenemos más de 32 alumnos becados íntegramente. Son 5 años pagados, S/1.100 mensuales de sueldo, laptop, alimentación y seguro médico. El perfil del beneficiado es haber egresado de colegios nacionales o de alto rendimiento (COAR) y tener bajos recursos. Casi todos los que ingresen vienen de estas instituciones, son chicos brillantes de Cajamarca, Jaén, Huancavelica, etc. Queremos dar más, por eso el próximo año presentaremos el Patronato de la Universidad de Lima para que nos ayude a financiar estas iniciativas.

¿Cómo trabajará este patronato?

Será ad honorem, formado por alumni. Queremos financiar iniciativas porque muchos alumnos no pueden terminar por falta de financiamiento bancario en Perú. Buscamos generar préstamos de honor con donaciones de exalumnos. Ya nos estamos moviendo alrededor del mundo, tenemos iniciativas en Paris, Francia, España, Canadá, etc. Mi idea es llegar a 100 becarios, con fondos de la universidad conseguiría 50 y con el patronato lograríamos los 100.

Hace poco estuvo en la Bienal de Venecia reflexionando sobre educación. En medio de un próximo cambio de gobierno en el Perú, ¿qué prioridades educativas cree que el país debería tomar en cuenta?

La educación debe ser prioridad para cualquier gobierno. Es una inversión de al menos una década y nuestros gobiernos de turno no se involucran en proyectos de largo plazo. Nos falta un proyecto educativo nacional. Nos falta un proyecto educativo como América Latina que nos permita convalidar los créditos en universidades de otros países. También nos falta integrar a la selva; hay 44 lenguas que representan culturas que no se sienten una sola nación con nosotros; por eso tenemos que buscar una educación bilingüe.

Beca 18 ha sido uno de los pilares del acceso a la educación superior, pero hoy enfrenta dificultades. ¿Cómo está manejando la universidad esta situación con sus becarios?

Nosotros tenemos unos 80 becarios de Beca 18. Vamos a extenderles la beca por parte de la universidad, aunque el Estado no pague; no los podemos dejar en el aire por una falla de la administración pública. Estos chicos ganan las becas de primer puesto cada ciclo. Necesitamos el patronato para enviarlos de intercambio porque sus familias no tienen los medios.