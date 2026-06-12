Por Maritza Saenz

Con 64 años de trayectoria, la Universidad de Lima no solo alberga a más de 30.000 estudiantes en sus aulas; también impulsa una estrategia financiera orientada a concretar sus planes de expansión a futuro. Su rectora, Patricia Stuart, nos abre las puertas de esta casa de estudios y revela los detalles de un nuevo complejo académico, la intención de ampliar el número de becas y otros proyectos clave, además de advertir cuáles son los principales desafíos que hoy enfrenta la educación en el país.

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Entrevista