“Es el momento de aprovechar la coyuntura para proponer políticas educativas sólidas”

Los días 23 y 24 de octubre, la Universidad de Lima será sede de la Primera Conferencia Nacional de Educación Superior (Cones 2025), un evento que busca reunir a las 100 universidades públicas y privadas licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), junto con autoridades, organismos internacionales y especialistas del sector. En entrevista con El Comercio, la rectora de la Universidad de Lima, Patricia Stuart, brindó los últimos detalles sobre esta iniciativa.

La Cones 2025 abordará los diversos retos que enfrenta la educación superior en el país. El objetivo del evento es construir consensos y compromisos que orienten la agenda universitaria de los próximos años, a partir de cinco ejes estratégicos: inteligencia artificial, calidad educativa, internacionalización, investigación e innovación, y sostenibilidad .

El programa incluirá ponencias y mesas de expertos. Entre los participantes se encuentran Manuel Castillo Venegas, superintendente de la Sunedu, quien expondrá sobre el rol de la institución en la garantía de la calidad; y Ángel Ramón Velázquez, presidente del Sineace, quien presentará el nuevo modelo de acreditación para programas de pregrado.

Asimismo, se desarrollarán dos paneles de discusión. El primero abordará los temas de calidad, regulación e innovación, con la participación de Luis Lescano, presidente del Consejo Nacional de Educación del Perú; Tangya Tandazo, presidenta de la Comisión de Promoción de la Calidad de Ecuador; y José Luis Gamboa, cofundador de Excuela. El segundo panel se centrará en la docencia y la tecnología, con las intervenciones de Ezequiel Molina, economista sénior del Banco Mundial, y Marisol Hernández Orellana, especialista de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Chile.

Otros participantes de la conferencia estarán distribuidos en los diferentes ejes temáticos.

Inteligencia artificial : Se analizarán sus aplicaciones en la personalización del aprendizaje, la gestión académica y las implicancias éticas de su uso. Participará Ezequiel Molina .

: Se analizarán sus aplicaciones en la personalización del aprendizaje, la gestión académica y las implicancias éticas de su uso. Participará . Calidad educativa y acreditación : Se revisarán modelos nacionales e internacionales, así como los desafíos para fortalecer la garantía de calidad. Este eje estará a cargo de Germán Gallego, vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Occidente (Colombia) .

: Se revisarán modelos nacionales e internacionales, así como los desafíos para fortalecer la garantía de calidad. Este eje estará a cargo de . Internacionalización : Se debatirá sobre redes académicas, políticas públicas y cooperación regional. La exposición será dirigida por Eduardo Huerta-Mercado, director del Global MBA STEM de GERENS Escuela de Posgrado .

: Se debatirá sobre redes académicas, políticas públicas y cooperación regional. La exposición será dirigida por . Investigación e innovación : Se discutirán estrategias para mejorar la inversión en la relación universidad-empresa y la integración de la innovación en el currículo. Este eje será liderado por Leandro Folgar, vicerrector de Innovación de la Universidad Católica del Uruguay .

: Se discutirán estrategias para mejorar la inversión en la relación universidad-empresa y la integración de la innovación en el currículo. Este eje será liderado por . Sostenibilidad: Se presentarán modelos de liderazgo académico alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Participará Lars Stojnic, consultor especializado en ciudadanía democrática y proyectos de desarrollo humano sostenible.

Durante dos días, se debatirán propuestas para transformar la educación universitaria. Foto: GEC. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > JESUS SAUCEDO

Oportunidad para desarrollar propuestas a raíz de la coyuntura

La rectora de la Universidad de Lima, Patricia Stuart, explicó a El Comercio cómo logró convocar a las 100 universidades licenciadas del país para este evento y los desafíos que implica organizar una conferencia de esta magnitud. “Ya es momento de aprovechar la coyuntura que se avecina de cara al 2026. Hemos invitado a las universidades públicas y privadas para encontrarnos y construir propuestas en conjunto. De esta manera, buscamos definir políticas educativas que fortalezcan el sistema universitario con altos estándares de calidad en enseñanza, investigación e infraestructura”, señaló.

“Por razones políticas, en los últimos años han ocurrido múltiples situaciones que han afectado a las instituciones universitarias. Sin embargo, las universidades debemos encontrar un objetivo común: brindar una enseñanza de alta calidad y con estándares de competencia internacional. Es necesario formar vínculos que permitan, por ejemplo, recibir estudiantes de intercambio entre provincias y regiones. Aunque la agenda ya está estructurada en cinco ejes clave, cada universidad llega con realidades, prioridades y capacidades distintas. Esa diversidad institucional representa tanto un reto como una oportunidad”, expresó.

Stuart indicó que la participación de cada universidad será activa y equitativa, ya que se llevarán a cabo mesas de trabajo lideradas por los expositores. Cada mesa desarrollará conclusiones a partir de una problemática específica y, al día siguiente, se presentará una propuesta conjunta. Esta será entregada a los candidatos presidenciales de cara al proceso electoral de abril .

“Esperamos que tomen en cuenta estas propuestas. El hecho de haber convocado a expertos internacionales enriquecerá el intercambio, ya que se suman distintas perspectivas y contextos. Anhelamos que las universidades puedan llevarse como aprendizaje el alto nivel de investigación e innovación de los panelistas”, agregó.

La rectora Patricia Stuart destacó que el objetivo es presentar una agenda educativa al próximo gobierno y responder a los desafíos del siglo XXI con visión compartida. Foto: GEC.

El uso de la IA

La rectora también resaltó que uno de los ejes más relevantes del evento será el uso de la inteligencia artificial. “Este tema también será desarrollado ampliamente. Debemos entender que la IA no reemplazará el pensamiento crítico, sino que es una herramienta para optimizar tiempos. No va a pensar por ti, eso es un error común, y por eso a veces se pierde la integridad académica. Sí, puede corregir errores, pero no sustituye la sabiduría humana. Si se utiliza de manera incorrecta, incluso podría poner en riesgo la democracia, estaríamos permitiendo que la IA elija a nuestros gobernantes”, advirtió.

Los desafíos en el futuro de la educación

La también economista Patricia Stuart enfatizó que este es el primer esfuerzo de la Universidad de Lima para integrar a un número tan significativo de autoridades educativas. “Los participantes del evento serán tanto autoridades universitarias como representantes y docentes expertos en los temas que se tratarán. Lo que nos une a las 100 universidades es el deseo común de contribuir al desarrollo del Perú”, resaltó.

Entrevista a rectora Patricia Stuart.

“La Universidad de Lima no solo actúa como anfitriona del evento, sino también como impulsora de este espacio de transformación. Esta primera edición nos permitirá reconocer que la educación superior en el Perú enfrenta retos estructurales, pero también enormes oportunidades”, añadió.

La rectora reflexionó sobre el futuro de las universidades peruanas y las prioridades de la agenda educativa nacional. “No podemos aspirar a un modelo de calidad educativa del siglo XXI si nuestros estudiantes egresan en unos años a un entorno que cambia constantemente. Tenemos que establecer estándares altos, que nos permitan dialogar y converger entre todos”, explicó.

“La idea es proponer políticas educativas que luego puedan medirse y verificarse. No solo formamos profesionales, sino también personas, quienes deben estar en constante capacitación y aprendizaje continuo”, concluyó.