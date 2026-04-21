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Resumen

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La nueva biblioteca forma parte del plan maestro de expansión del campus. Su construcción demandó una inversión de S/200 millones. Fotos: Joel Alonzo/GEC
La nueva biblioteca forma parte del plan maestro de expansión del campus. Su construcción demandó una inversión de S/200 millones. Fotos: Joel Alonzo/GEC
/ JOEL ALONZO
Por Oscar García

Se puede discutir mucho sobre el lugar que ocupan hoy las bibliotecas en un mundo donde los libros ya no siempre resultan atractivos para buena parte de los jóvenes. Pero si hay un espacio donde la lectura sigue siendo una actividad fundamental e indispensable, ese es la universidad. Por eso, las bibliotecas suelen ocupar el corazón de los campus. Quienes fueron alumnos de la Universidad de Lima deben recordar con cariño su vieja biblioteca, ubicada entre las facultades de Comunicación y Derecho. El edificio de cuatro pisos era el punto neurálgico al que se iba a leer, a repasar los apuntes o reunirse con los compañeros para preparar trabajos en grupo, ocupando cualquier mesa disponible.

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