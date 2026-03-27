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Para la creación de Fernandini, el chef chiclayano viajó por tres meses entre costa, sierra y selva. Luego pasó seis meses puliendo la carta junto a su equipo. (Foto: Richard Hirano)
Para la creación de Fernandini, el chef chiclayano viajó por tres meses entre costa, sierra y selva. Luego pasó seis meses puliendo la carta junto a su equipo. (Foto: Richard Hirano)
/ @richardhirano
Por Celeste Pérez

En una casona de Barranco hoy se consolida el proyecto que por años le quitó el sueño a Rodrigo Fernandini: tener un restaurante en la capital del sabor, Lima. Aunque la piscina a la que acaba de sumergirse no le es ajena —lidera Artesano, su restaurante en Nueva York, desde 2022—, es claro en marcar distancia. Esta apertura no es un paso más en su carrera, sino el proyecto de su vida. “Quiero que en un futuro mis hijos puedan decir: mi papá apostó por lo que sentía en el corazón y lo logró”, declara en diálogo con Somos.

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