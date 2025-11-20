BlinBlin, la marca peruana que impone moda con accesorios impresos en 3D a base de maíz

Escucha la noticia
En un universo donde la moda conversa con la música y la tecnología, surge una voz singular: Fec Escajadillo, la diseñadora peruana que encontró en la impresión 3D una forma de transformar el ritmo en materia.
“Claro que es un reto, pero considero que he logrado ese toque especial que hace que mis piezas fluyan y transmitan físicamente el compás de canciones de funk y de pop. Lo consigo a través de curvas, torsiones, orificios y más”, apunta sobre la premisa que caracteriza a su marca BlinBlin (@blinblinxfec en Instagram).
Todo comenzó durante la pandemia. Fec Escajadillo —diseñadora de interiores de profesión— se quedó sin taller y sin proyectos, pero con tiempo para reconectar con su lado creativo. Entre bocetos, ‘playlists’ y experimentos digitales, empezó fabricando sus propios aretes: grandes, llamativos y ligeros. “Estaba escuchando Rihanna y Beyoncé mientras creaba. La motivación fue: si voy a usar aretes enormes, al menos que no pesen”, recuerda.
Así nacieron las primeras piezas de BlinBlin, impresas en 3D y dadas a conocer desde su cuenta personal de Instagram. Rápidamente, los accesorios de Fec atrajeron miradas.
SIN LÍMITES
El nombre de la marca también tiene su historia. Una noche, mientras la diseñadora se cuestionaba si debía dedicarse a hacer accesorios, soñó con su ídola Missy Elliott diciéndole: “It’s bling bling, baby”, como en la canción “Chin-a-Ling”.
Después de ello, Fec despertó con una claridad absoluta. “Tenía mucho sentido porque siempre estoy moviéndome, cantando. El nombre me encontró a mí”, precisa.
En poco tiempo, BlinBlin se convirtió en sinónimo de innovación: piezas de diseño digital inspiradas en canciones y ritmos. “Pulseras, aretes, anillos, charms y carteras. Todo debe transmitir movimiento”, explica. De allí que sus piezas lleven la huella de canciones de artistas y grupos como Bruno Mars y Destiny’s Child, traducidas en formas geométricas, texturas y volúmenes que parecen bailar sobre el cuerpo.
Aunque el ‘expertise’ de la marca local resalta en accesorios, Fec Escajadillo se ha permitido soñar con piezas que vistan por completo a personas con actitud. Hace un tiempo, creó un corset impreso en 3D con flores giratorias, que pudo materializar junto a un ingeniero industrial. “Si bien me doy la libertad de crear, también me importa que la persona use mis piezas pueda moverse, no sufrir por llevar arte encima. No quiero que batalles con la pieza, sino que fluyas con ella”, dice.
Esa búsqueda de equilibrio entre belleza y comodidad se extiende también a los materiales que utiliza: bioplásticos a base de maíz y barnices protectores que aseguran ligereza y durabilidad. Cada objeto es, más allá de la moda, una pieza de arte digital y un accesorio funcional.
Hoy, desde su taller, la diseñadora sigue explorando nuevas formas de unir moda, música y tecnología. “BlinBlin es funk, love and tech. Trabajo con software de diseño 3D, me inspira el funk y el hip hop, y todo lo hago desde el amor por lo que hago y por mí misma”, resume Fec, con esa mezcla de técnica y autenticidad que define su sello. //
Cada pieza de BlinBlin se fabrica mediante impresión 3D con bioplásticos a base de maíz, un material resistente y ligero que Fec recubre con barniz para asegurar su durabilidad. El proceso puede tomar entre 14 y 20 horas, según la complejidad del diseño. Hoy, sus aretes, brazaletes y bolsos se pueden adquirir a través de sus redes oficiales, donde cada lanzamiento se anuncia como una pequeña performance digital.
