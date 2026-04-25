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Miembros del Ejército intervinieron un vehículo en la ruta ubicada en Colcabamba. (TVPerú)
Miembros del Ejército intervinieron un vehículo en la ruta ubicada en Colcabamba. (TVPerú)
Por Redacción EC

Un operativo contra el tráfico ilícito de drogas en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, Huancavelica, dejó un saldo de cinco personas fallecidas y dos heridas esta mañana, en el sector conocido como Puente Mellizo, en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

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