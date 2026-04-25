Un operativo contra el tráfico ilícito de drogas en el distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja, Huancavelica, dejó un saldo de cinco personas fallecidas y dos heridas esta mañana, en el sector conocido como Puente Mellizo, en la zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

La intervención fue ejecutada por una patrulla de la 31ª Brigada de Infantería del Ejército Peruano en apoyo a la Policía Nacional y la fiscalía.

Según información preliminar, el incidente ocurrió la mañana del sábado cuando las fuerzas del orden interceptaron una camioneta sospechosa basándose en labores de inteligencia. Tras pedir que el vehículo intervenido se detuviera, se produjo un intercambio de disparos que dejó como saldo a los cinco ocupantes de la camioneta muertos. Hasta el momento no se reportan bajas de parte de las fuerzas del orden.

Las identidades de los fallecidos se encuentran bajo investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público.

Por su parte, los dos ciudadanos heridos fueron identificados como Eber Soto Quispe (25) y Jonathan Águila Gutiérrez (23), quienes recibieron atención médica inicial en el centro de salud de Colcabamba.

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