La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) decidió no utilizar la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 y optó por restablecer el conteo convencional mediante el llenado manual de actas por parte de los miembros de mesa.

La medida fue adoptada tras evaluar el desempeño del sistema durante la primera vuelta, en la que el STAE operó en Lima Metropolitana y el Callao con el objetivo de agilizar el registro y transmisión de resultados desde los locales de votación.

No obstante, la entidad identificó diversas incidencias técnicas que afectaron su funcionamiento, entre ellas fallas en la impresión de actas, retrasos en los tiempos de procesamiento y dificultades relacionadas con el suministro de tinta.

El cambio fue formalizado en el Plan Operativo Electoral para la Segunda Elección Presidencial 2026, aprobado el 17 de abril, documento que establece ajustes en la estrategia tecnológica para reforzar la confiabilidad del proceso y reducir riesgos operativos.

En ese contexto, el STAE dejó de figurar tanto en el catálogo de soluciones tecnológicas como en el glosario oficial de la ONPE, lo que confirmó su exclusión del balotaje previsto para el 7 de junio.

Durante la primera vuelta, el organismo proyectó implementar este sistema en 29.266 mesas de sufragio en Lima y Callao, mediante un kit tecnológico que incluía una laptop, impresora, hojas de seguridad y un dispositivo USB con claves de acceso.

Este mecanismo permitió procesar actas desde los propios centros de votación; sin embargo, para la segunda vuelta se ha priorizado el uso de métodos físicos con el objetivo de asegurar la integridad del escrutinio.

Pese a la exclusión del STAE, la ONPE mantendrá el uso de plataformas digitales como el Sistema de Cómputo Electoral (SCE), el sistema de resultados (S-CORE) y el Sistema de Información del Día de la Elección (SIDE), que permitirán el monitoreo y la trazabilidad de la información durante la jornada.

Asimismo, el proceso electoral se organizará a través de una estructura descentralizada compuesta por 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), encargadas de coordinar la logística y ejecución en todo el país.

Cabe señalar que el STAE formaba parte de una estrategia integral que contemplaba su uso en la capacitación y en ambas vueltas electorales. No obstante, la ONPE decidió ajustar su implementación tras los inconvenientes registrados en la primera jornada.

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