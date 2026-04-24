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ONPE restablece llenado manual de actas en balotaje del 7 de junio. (Foto: Andina)
ONPE restablece llenado manual de actas en balotaje del 7 de junio. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) decidió no utilizar la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE) en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 y optó por restablecer el conteo convencional mediante el llenado manual de actas por parte de los miembros de mesa.

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