Descubrimiento en Huaca Pucllana. Foto: Gob.pe
Descubrimiento en Huaca Pucllana. Foto: Gob.pe
Por Redacción EC

Durante excavaciones de 2026 en el Museo de Sitio Huaca Pucllana, en San Isidro, el Ministerio de Cultura (Mincul) halló los restos de un adulto, probablemente masculino, depositado como ofrenda ritual para clausurar un canal subterráneo ceremonial. El análisis preliminar ubica esta sepultura en el horizonte de la cultura Lima, alrededor del año 650 d. C., lo que le atribuye una antigüedad cercana a los 1.400 años.

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