La carretera Costanera Sur afectada por huaico. Foto: captura Radio Uno/composición EC
La carretera Costanera Sur afectada por huaico. Foto: captura Radio Uno/composición EC
Por Redacción EC

Otra emergencia vial, esta vez en Ilo, Moquegua. Un huaico afectó parte de la carretera Costanera Sur y mantiene paralizado desde hace varias horas el tránsito de vehículos particulares y de carga pesada. El fenómeno también provocó que un patrullero quedara atrapado entre el lodo y las piedras.

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