Otra emergencia vial, esta vez en Ilo, Moquegua. Un huaico afectó parte de la carretera Costanera Sur y mantiene paralizado desde hace varias horas el tránsito de vehículos particulares y de carga pesada. El fenómeno también provocó que un patrullero quedara atrapado entre el lodo y las piedras.

Se calcula que una fila de vehículos de unos diez kilómetros permanece inmovilizada en esta importante vía debido a las intensas lluvias, que también dejaron consecuencias en Lima y Arequipa, donde más de 300 camiones se encuentran varados.

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Las fuertes precipitaciones en Ilo activaron las quebradas y provocaron el colapso de una parte de la carretera, generando un socavón de consideración que dificulta el paso de camiones, ómnibus y vehículos particulares hacia el sur.

Asimismo, un auto de color rojo también quedó atrapado entre el lodo. Equipos de emergencia se desplazaron hasta el lugar para auxiliar a sus ocupantes, mientras agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) permanecen en la zona y piden a los conductores tomar rutas alternas.