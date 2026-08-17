Otra emergencia vial, esta vez en Ilo, Moquegua. Un huaico afectó parte de la carretera Costanera Sur y mantiene paralizado desde hace varias horas el tránsito de vehículos particulares y de carga pesada. El fenómeno también provocó que un patrullero quedara atrapado entre el lodo y las piedras.
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