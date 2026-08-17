Por Diego Aquino Pedraza

En las partes altas de Villa María del Triunfo, donde el abastecimiento mediante camiones cisterna representa un gasto y no siempre garantiza que el agua llegue hasta las viviendas, una nueva infraestructura busca aprovechar un recurso que suele pasar inadvertido, la humedad de la neblina. Este domingo se inauguraron 40 atrapanieblas en el asentamiento humano Pomacocha, como parte del proyecto impulsado por Grupo El Comercio y América Multimedia de la mano con la ONG Movimiento Peruanos Sin Agua.

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