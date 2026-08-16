Magdalena retiró cámara colocada por la MML. (Foto: Captura Municipalidad de Magdalena)
Magdalena retiró cámara colocada por la MML. (Foto: Captura Municipalidad de Magdalena)
Por Redacción EC

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció el inicio de acciones legales y penales luego de que una cámara de control de velocidad instalada en la Costa Verde, en el distrito de Magdalena del Mar, fuera retirada por personal de la municipalidad distrital.

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