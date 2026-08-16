La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció el inicio de acciones legales y penales luego de que una cámara de control de velocidad instalada en la Costa Verde, en el distrito de Magdalena del Mar, fuera retirada por personal de la municipalidad distrital.

A través de un comunicado, la comuna metropolitana informó que tomó conocimiento del daño y afectación de un equipo tecnológico de seguridad vial ubicado en esta importante vía y señaló que el dispositivo pertenece a la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos, EMAPE S.A., que lo instaló en enero de 2025.

El pronunciamiento de Lima se produjo luego de que el alcalde de Magdalena del Mar, Francis Allison, informara públicamente sobre el retiro de la cámara y cuestionara su instalación.

Comunicado Municipalidad de Lima.

A través de sus redes sociales, Allison afirmó que el equipo había sido colocado por la Municipalidad de Lima sin consentimiento del municipio distrital y sostuvo que su finalidad era imponer multas a los conductores que circulan por Magdalena.

“Retiramos cámara de control de velocidad instalada por la Municipalidad de Lima en Magdalena, sin nuestro consentimiento”, señaló el burgomaestre.

En un video difundido junto con la publicación, Allison cuestionó que la cámara hubiera sido instalada sin realizar previamente una marcha blanca y sin colocar señalización que informara a los conductores sobre la existencia del dispositivo.

Retiramos cámara de control de velocidad instalada por la Municipalidad de Lima en Magdalena, sin nuestro consentimiento. Una vez más, dicho municipio pretende imponer multas de tránsito, a pesar de no haber realizado una marcha blanca ni haber instalado señalética que informe a… pic.twitter.com/LrY6eQ0SzK — Francis Allison (@FrancisAllisonO) August 16, 2026

“Fuimos muy claros con el municipio que no íbamos a permitir que pongan más cámaras para poner multas a quienes manejan por Magdalena del Mar” , manifestó.

El alcalde también calificó como “arbitraria” y “abusiva” la utilización de estos equipos y sostuvo que la instalación se habría realizado sin conocimiento de la municipalidad distrital.

Lima anuncia acciones legales

Tras estas declaraciones y el retiro del dispositivo, la Municipalidad de Lima rechazó cualquier intervención, manipulación o afectación no autorizada de bienes públicos destinados a la seguridad vial.

La comuna metropolitana precisó que, de acuerdo con las imágenes difundidas públicamente, Francis Allison habría dañado y afectado el equipo sin autorización. Además, señaló que, según una resolución de alcaldía de Magdalena del Mar, el burgomaestre se encontraba de vacaciones los días 1, 14 y 15 de agosto.

Lima también rechazó la versión de que el equipo hubiera sido instalado únicamente con el propósito de imponer multas. Según explicó, “ la cámara estaba destinada a realizar estudios y mediciones de velocidad” , con el objetivo de obtener información técnica para identificar situaciones de riesgo, adoptar medidas de seguridad vial y contribuir a reducir los índices de accidentabilidad en la vía.

En ese sentido, EMAPE anunció que iniciará las acciones legales y penales correspondientes para determinar las responsabilidades derivadas de la presunta afectación y retiro no autorizado del bien público.

La Municipalidad de Lima agregó que pondrá a disposición de las autoridades competentes todas las evidencias y documentación relacionadas con el caso, incluyendo un video que circula en redes sociales.