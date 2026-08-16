Despiste de moto en la costanera - Magdalena deja dos fallecidos. Exceso de velocidad causó accidente. Fotos: César.grados@photo.gec
Despiste de moto en la costanera - Magdalena deja dos fallecidos. Exceso de velocidad causó accidente. Fotos: César.grados@photo.gec
Por Redacción EC

Dos jóvenes, de 22 y 17 años, perdieron la vida durante la madrugada luego de que la motocicleta lineal en la que se desplazaban sufriera un despiste en la zona de Magdalena de la Costa Verde.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: