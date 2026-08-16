Dos jóvenes, de 22 y 17 años, perdieron la vida durante la madrugada luego de que la motocicleta lineal en la que se desplazaban sufriera un despiste en la zona de Magdalena de la Costa Verde.

De acuerdo con información de Serenazgo, según informó Latina, el accidente ocurrió aproximadamente a la 1:00 de la madrugada. Ambos ocupantes fallecieron en el lugar debido a la gravedad del impacto.

Las autoridades vienen recopilando información para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente y establecer qué habría provocado que el conductor perdiera el control de la motocicleta.

Despiste de moto en la costanera - Magdalena deja dos fallecidos. (Fotos: César.grados@photo.gec)

Serenazgo también advirtió que, durante los últimos días, se habrían registrado piques de motocicletas en esta zona de la Costa Verde, una práctica que implica carreras a alta velocidad y que representa un riesgo tanto para quienes participan como para otros usuarios de la vía.

El hecho vuelve a poner en el centro de la atención la necesidad de reforzar la seguridad vial y la fiscalización de motocicletas en la Costa Verde, especialmente durante la madrugada, para evitar que este tipo de conductas terminen provocando nuevas tragedias.