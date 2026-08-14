La Contraloría General de la República informó que 317 municipalidades del país ejecutaron menos del 40% de los recursos que tenían asignados para afrontar los efectos del Fenómeno El Niño. ( Foto: Contraloría)
La Contraloría General de la República informó que 317 municipalidades del país ejecutaron menos del 40% de los recursos que tenían asignados para afrontar los efectos del Fenómeno El Niño. ( Foto: Contraloría)
Por Redacción EC

La Contraloría General de la República (CGR) informó que 317 municipalidades del país ejecutaron menos del 40% de los recursos que tenían asignados al Programa Presupuestal 0068, denominado “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. Estos fondos están destinados, entre otros objetivos, a afrontar los efectos del Fenómeno El Niño.

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