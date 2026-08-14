La Contraloría General de la República (CGR) informó que 317 municipalidades del país ejecutaron menos del 40% de los recursos que tenían asignados al Programa Presupuestal 0068, denominado “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres. Estos fondos están destinados, entre otros objetivos, a afrontar los efectos del Fenómeno El Niño.

Ante esta situación, la entidad de control emitió 317 informes de Orientación de Oficio y los notificó a los titulares de los gobiernos locales involucrados. Del total de municipalidades observadas, 109 registraron una ejecución presupuestal de 0% al cierre de julio, de las cuales 17 corresponden a comunas distritales de 12 provincias de la región Áncash, seguido de 10 distritos de San Martín y otros 10 de La Libertad.

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El resto de municipalidades con ejecución nula se distribuye entre Arequipa (8), Ayacucho (7), Cajamarca (7), Huancavelica (8), Huánuco (1), Ica (1), Junín (6), Lambayeque (4), Lima (8), Loreto (5), Piura (9), Tacna (1) y Tumbes (1). A esta relación se suman seis municipalidades provinciales: Áncash (3), La Libertad (1), Tacna (1) y Loreto (1).

La Contraloría General de la República informó que 317 municipalidades del país ejecutaron menos del 40% de los recursos que tenían asignados para afrontar los efectos del Fenómeno El Niño. ( Foto: Contraloría)

Por otro lado, 208 municipalidades registraron un avance de entre 0,01% y 40%. De este grupo, 41 son gobiernos provinciales y 167 distritales. Entre las municipalidades locales con menor ejecución destacan las de Cajamarca (19), Piura (18), Ayacucho (15), Huancavelica (13), Lambayeque (12) y Huánuco (11). En el caso de las provinciales, la mayor cantidad corresponde a Amazonas (4) y Junín (4), Áncash (3), Lima (3), Loreto (3), Piura (3) y Huánuco (3).

Asimismo, la Contraloría señaló que los 317 informes de control fueron notificados a los gobiernos locales. Hasta el momento se recibieron 316 cargos de notificación, equivalentes al 99,68% del total, y los documentos fueron publicados en la web institucional de la entidad.

La Contraloría General de la República informó que 317 municipalidades del país ejecutaron menos del 40% de los recursos que tenían asignados para afrontar los efectos del Fenómeno El Niño. ( Foto: Contraloría)

Gobiernos regionales y entidades nacionales también presentan baja ejecución

La Contraloría también emitió 22 informes de Orientación de Oficio dirigidos a gobiernos regionales. De ellos, nueve registraron una ejecución menor al 40% del Programa Presupuestal 0068: Áncash, Apurímac, Callao, Ica, La Libertad, Lima, Moquegua, Pasco y Tumbes.

La Contraloría General de la República informó que 317 municipalidades del país ejecutaron menos del 40% de los recursos que tenían asignados para afrontar los efectos del Fenómeno El Niño. ( Foto: Contraloría)

Además, otros 13 gobiernos regionales -Amazonas, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lambayeque, Loreto, Piura, San Martín, Tacna y Madre de Dios- tienen al menos un distrito dentro de su ámbito con una ejecución inferior al 40%.