Sutran pone a disposición de la ciudadanía tres herramientas digitales que permiten informarse sobre el estado de las vías.
Sutran pone a disposición de la ciudadanía tres herramientas digitales que permiten informarse sobre el estado de las vías.
Por Redacción EC

Ante la proximidad de condiciones climáticas que podrían generar lluvias intensas, huaicos, deslizamientos y otras afectaciones en las carreteras del país, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) pone a disposición de la ciudadanía tres herramientas digitales que permiten informarse sobre el estado de las vías, contar con información durante el viaje y reportar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los pasajeros.

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