Ante la proximidad de condiciones climáticas que podrían generar lluvias intensas, huaicos, deslizamientos y otras afectaciones en las carreteras del país, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) pone a disposición de la ciudadanía tres herramientas digitales que permiten informarse sobre el estado de las vías, contar con información durante el viaje y reportar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de los pasajeros.

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El superintendente de la Sutran, Gilmer Álvarez Zapata, indicó que la recomendación de la entidad es que los ciudadanos consulten las condiciones de su ruta antes de viajar y mantengan a la mano los canales oficiales de información y reporte, especialmente durante periodos de emergencia o cuando se presenten eventos naturales que puedan interrumpir el tránsito.

1. Mapa Interactivo de Alertas: conoce el estado de las carreteras

Antes de iniciar un viaje por carretera, los usuarios pueden consultar el Mapa Interactivo de Alertas de la Sutran, una plataforma que permite conocer, en tiempo real, las incidencias reportadas en las principales vías nacionales y las posibles afectaciones al tránsito, la misma que se encuentra disponible en el siguiente enlace: https://gis.sutran.gob.pe/alerta_sutran/, y se actualiza de manera permanente en coordinación con las diversas autoridades.

La herramienta permite identificar alertas relacionadas con fenómenos naturales, accidentes, interrupciones y otras situaciones que podrían comprometer la circulación vehicular.

Su consulta resulta especialmente importante ante escenarios de lluvias intensas y otros eventos asociados al Fenómeno de El Niño, ya que permite al viajero verificar las condiciones de su ruta antes de salir y tomar decisiones informadas sobre su desplazamiento.

La Sutran recomienda revisar el mapa antes de abordar un bus o iniciar un viaje, particularmente cuando se tenga previsto transitar por zonas donde puedan registrarse precipitaciones, huaicos o deslizamientos.

2. Viaje Seguro: información y asistencia desde el celular

Otra herramienta a disposición de los ciudadanos es el aplicativo Viaje Seguro, que permite acceder desde el teléfono móvil a información útil para realizar un viaje más seguro.

Entre sus principales funcionalidades se encuentra la posibilidad de consultar información del servicio de transporte, compartir la ruta del viaje y utilizar un botón de pánico con geolocalización, lo que permite enviar una alerta ante una situación de emergencia.

La aplicación busca convertirse en un acompañante del ciudadano durante su desplazamiento, brindándole herramientas para mantenerse conectado con información relevante y solicitar asistencia cuando sea necesario.

Por ello, la Sutran recomienda descargar el aplicativo de manera gratuita en las plataformas digitales de iOS y Android antes de emprender un viaje, especialmente si se realizará por carretera y durante periodos en los que puedan presentarse condiciones climáticas adversas.

3. Fiscafono: reporta situaciones que pongan en riesgo la seguridad

Si durante el viaje un ciudadano detecta una situación irregular que pueda comprometer la seguridad de los pasajeros o el cumplimiento de las condiciones del servicio de transporte, puede comunicarse con el Fiscafono de la Sutran (999 382 606), disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

A través de este canal con interacción de la plataforma de WhatsApp, los usuarios pueden realizar reportes vinculados al transporte terrestre y contribuir con las acciones de fiscalización de la entidad.

La recomendación es que, ante una situación de riesgo, el ciudadano proporcione la mayor cantidad de información posible, como la ubicación, placa del vehículo, empresa de transporte y descripción del hecho, siempre que pueda hacerlo sin ponerse en peligro ni distraer al conductor.

Información antes de viajar puede marcar la diferencia

La Sutran recuerda que, ante una emergencia ocasionada por fenómenos naturales, la situación de una carretera puede cambiar en cuestión de minutos. Por ello, no basta con verificar las condiciones de la vía al momento de salir: es importante mantenerse informado durante todo el trayecto, en especial en aquellas regiones con alta incidencia de afectación de fenómenos naturales y atender las indicaciones de las autoridades y revisar información a través de los canales oficiales.

Asimismo, recomienda a los pasajeros evitar abordar vehículos en puntos informales, utilizar servicios de transporte autorizados y comunicar cualquier situación que represente un riesgo para su seguridad.

Tres herramientas y una misma finalidad: que los ciudadanos puedan tomar decisiones informadas y viajar de manera más segura. El Mapa Interactivo de Alertas permite conocer las condiciones de las vías; Viaje Seguro brinda herramientas de asistencia desde el celular; y el Fiscafono mantiene abierto un canal directo para reportar situaciones que requieran intervención.

En un escenario de emergencia, la información también es una herramienta de prevención. Por ello, la Sutran exhorta a los ciudadanos a utilizar sus canales oficiales antes y durante cada viaje.