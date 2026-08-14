La llegada del Fenómeno El Niño (FEN) es inminente y cada cierto tiempo se va confirmando la gran intensidad que tendría. La Comisión Nacional Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) advirtió a mediados de julio que, en la región Niño 1+2, El Niño Costero se mantendría hasta abril del 2027 y es más probable que el evento continúe de “magnitud fuerte” y no descartó que tenga una “magnitud extraordinaria” hacia fines del 2026.

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Una alerta del evento de gran impacto que se avecina la lanzó el último jueves el Centro de Predicción Climática de Estados Unidos (NOAA), quien señaló que el FEN se está acentuando y que existe una probabilidad superior al 90% de que se produzca uno de gran intensidad durante el otoño y el invierno de 2026-2027 en el hemisferio norte.

Se ha elevado la temperatura en una gran parte del Oceáno Pacífico. (Foto: Senamhi)

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas en nuestro país anunció que apoya al Estado peruano en ámbitos clave, que incluyen asistencia técnica y logística, capacitación y donaciones de ayuda humanitaria, para fortalecer la preparación del país frente al Fenómeno El Niño. La ONU indicó que nueve de sus agencias cuentan con capacidades técnicas, presencia en zonas de mayor exposición ante el FEN, como Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, acciones ya en ejecución listas para activarse según evolucione la emergencia y se confirme la financiación.

Acciones del Poder Ejecutivo

La presidenta Keiko Fujimori anunció en su mensaje a la Nación, el pasado 28 de julio, que el tema del Fenómeno El Niño será una de las prioridades de su gestión. En ese contexto, informó, el 11 de agosto, de la creación de la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño, a fin de acelerar la toma de decisiones y coordinar las intervenciones del Estado frente a las lluvias, sequías y otras emergencias que podrían presentarse en los próximos años.

En los últimos días, la jefa de Estado ha visitado algunas de las regiones que se verían afectadas por el Fenómeno El Niño. En Piura, Fujimori Higuchi anunció que se destinarán 140 millones de soles para descolmatar 60 puntos críticos en un plazo de cuatro meses e inspeccionó zonas de los ríos Piura y Chira.

En Lambayeque, la presidenta informó que se han identificado 80 puntos críticos que requieren intervención, por lo que 40 estarán a cargo del Gobierno Regional y los otros 40 serán atendidos mediante las acciones articuladas por la nueva comisión.

Además, indicó que en el Perú existen 1900 puntos críticos ante la próxima llegada del Fenómeno El Niño, pero que se priorizarán 569. “Esperamos que esta cifra de puntos priorizados se incremente si logramos mayor eficiencia, si se trabaja con velocidad y si el sector privado también ingresa a apoyarnos”, resaltó.

En Tumbes, la gobernante participó en el inicio de la jornada de vacunación contra el dengue, dirigido a niños, adolescentes y jóvenes de hasta 20 años, y verificó los trabajos de prevención frente a posibles emergencias climáticas.

Los impactos del Fenómeno El Niño

El Fenómeno El Niño es un evento que se caracteriza en nuestro país por el calentamiento de las aguas del mar frente a las costas del Perú y por los cambios climáticos. Se le denomina El Niño debido a que su llegada habitual es cerca de la Navidad.

En el Perú la implementación de tecnología adecuada para la observación del clima se inició recién en la segunda década del siglo XX y solo en algunas regiones. A partir de 1965 comenzó la instalación de la mayoría de las estaciones meteorológicas e hidrológicas, lo que permite la observación climática de manera sostenida.

El FEN de 1925 es considerado uno de los primeros ‘meganiños’ del siglo XX, ya que se reportaron lluvias desde Tumbes hasta Pisco. Las grandes precipitaciones e inundaciones generaron numerosas pérdidas humanas, materiales y económicas que debilitaron al Oncenio de Augusto B. Leguía.

El último fenómeno de El Niño altamente devastador en el Perú fue el de 1997-1998. Diversas estimaciones aseguran que el de 2026-2027 será mucho más potente. (Foto: Andina)

El Niño de 1982-1983 fue tan catastrófico como el de 1925, pues afectó a 1’330,000 personas en 17 departamentos, murieron directamente 512 personas y causó pérdidas económicas por 3,000 millones de dólares. Otro Niño de niveles extraordinarios fue el de 1997-1998, ya que generó estragos en 23 departamentos, implicó 3,500 millones de dólares en pérdidas y fallecieron 366 ciudadanos.

Durante el siglo XX y hasta antes de El Niño extraordinario de 1997/98, ocurrieron unos 25 episodios El Niño de diferente intensidad. Los eventos El Niño de 1891 y 1925 fueron de intensidad comparable a los de 1982/83 y 1997/98.

En los últimos años, El Niño de gran impacto fue el de 2017, ya que fallecieron 169 personas, unas 283.137 quedaron damnificadas y 1,64 millones afectadas.

Sería una catástrofe si El Niño supera a los del 82-83 y 97-98, indicó experto

Ricardo Bohl, geógrafo, investigador y profesor de la carrera de Geografía y Medio Ambiente de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), enfatizó que si el Fenómeno El Niño que llegaría en los meses venideros supera a los registrados en los años 82-83 y 97-98 sería una “catástrofe”.

“Si se parece a cualquiera de estos dos, será una catástrofe, vamos a perder miles de hectáreas de cosecha y carreteras”, afirmó Bohl a El Comercio.

Además, remarcó que un FEN de gran magnitud tendría otros efectos, ya que las hidroeléctricas y plantas de tratamiento de agua potable tendrían que cerrar sus compuertas debido a que no puede recibir barro, lo que implicaría dejar sin agua y electricidad a las ciudades. También indicó que Lima podría quedarse no conectada con el sur en caso ocurran huaicos y destruyan la Panamericana Sur, especialmente en las zonas de Atico (Arequipa) y Chincha (Ica).

Desborde del río Huaycoloro en Campoy y Zarate. (Foto GEC Archivo Histórico) / LINO CHIPANA

En un escenario de intensas lluvias, Bohl consideró que Piura podría ser muy afectada. “Piura tiene que ser prácticamente rehecha, la mitad de la población se vería afectada, casas destruidas o inundadas. Incluso, se ha formado nuevas urbanizaciones en zonas supuestamente no inundables pero que terminaron inundadas. Se ha construido sin planificación”, refirió.

El especialista planteó la implementación de sistemas de alerta temprana y de comunicación oficial para alertar de huaicos y precipitaciones. Además, instó a las autoridades asegurar que la transición de los gobiernos regionales y locales sea lo más eficiente y responsable posible.

El Fenómeno El Niño de los próximos meses sería superior a los anteriores, advierte especialista de Senamhi

Nelson Quispe, ingeniero meteorólogo de Senamhi, advirtió que el Fenómeno El Niño que se presentaría en los próximos meses sería de mayor magnitud que los eventos ocurridos en 1982-83 y 1997-98. Incluso, enfatizó que en Lima se superaría la temperatura de 35.4°C, la más alta reportada en la capital en febrero de 1998.

“Con la información que disponemos desde 1950 a la actualidad, todo indica que sería muy superior a todos los eventos ocurridos en ese periodo. Superaría lo histórico registrado del año 50 a la actualidad, como El Niño de los años 82-83 y 97-98, los cuales fueron muy intensos”, afirmó el especialista.

El especialista explicó que, de acuerdo con el análisis de las actuales condiciones, es muy probable que el próximo Fenómeno El Niño sea similar al del año 1982-83, por lo que se espera lluvias en la parte norte y sequías en el sur y centro del país.

Escenario de deficiencia de lluvia en zona sur y centro del país. (Imagen: Senamhi)

“Hay que prepararnos para el periodo de lluvias, que será bastante intenso en la parte norte, que va desde la costa de Ecuador, Piura, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y se va aminorando hacia la parte central del país”, aseveró.

Quispe Gutiérrez señaló que actualmente el país afronta los efectos del Niño Costero, lo que implica el aumento de temperaturas a lo largo del litoral, incluso, recordó que Lima ha registrado valores de hasta 29°C en pleno invierno, lo que representa entre 8°C y 10°C por encima de la temperatura normal.

“Lo que se espera es que estas condiciones se mantengan hasta inicios de otoño del próximo año y en mayo ya podría estar cambiando”, refirió.

Propuestas

César Alvarado Ancieta, ingeniero civil experto en infraestructuras hidráulicas, consideró que El Niño tendría un impacto de alrededor del 3% del PBI, ya que la infraestructura construida en el país en los últimos 15 años es de muy baja calidad y no se ha ejecutado de manera adecuada.

En esa línea, puso de ejemplo el caso de Piura, donde, según dijo, las autoridades consideran que los daños por desbordes de ríos e inundaciones serán similares al FEN del 2017, pero advirtió que mucha de la infraestructura ya está colapsada o está en su límite de diseño.

Por ello, planteó darle una salida al mar al río Piura, ya que esa situación ha causado una sedimentación en el fondeo del río, lo que contribuyó a la inundación de la región norteña en 1982, 1998 y 2017.