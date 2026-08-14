icono te lo cuento
00:0000:00
Autoridades advierten de la llegada de un Fenómeno El Niño de gran intensidad.
Autoridades advierten de la llegada de un Fenómeno El Niño de gran intensidad.
/ SYSTEM
Por Carlos Gonzales

La llegada del Fenómeno El Niño (FEN) es inminente y cada cierto tiempo se va confirmando la gran intensidad que tendría. La Comisión Nacional Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) advirtió a mediados de julio que, en la región Niño 1+2, El Niño Costero se mantendría hasta abril del 2027 y es más probable que el evento continúe de “magnitud fuerte” y no descartó que tenga una “magnitud extraordinaria” hacia fines del 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.