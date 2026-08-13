Simulacro Nacional Multipeligro 2026 EN VIVO: sigue aquí las últimas noticias del ejercicio de prevención
- ¿Por qué se desarrolla el simulacro?
- El ejercicio se realizará en conmemoración de los 19 años de la ocurrencia del sismo de magnitud 7.9, ocurrido el 15 de agosto de 2007, con epicentro a 60 Km. al oeste de Pisco y una profundidad de 40 kilómetros. Producto del sismo, hubo daños en cinco departamentos, sobre todo en Ica y en total fueron: 596 fallecidos, 434 mil 614 personas damnificadas, 221 mil 60 personas afectadas y 93 mil 708 viviendas entre destruidas e inhabitables.
La actividad permitirá poner a prueba las medidas de seguridad previstas en viviendas, centros de trabajo, instituciones educativas y otros espacios públicos o privados.
- ¿Qué busca evaluar el simulacro nacional?
- El ejercicio tiene como objetivo que la población conozca y practique las acciones que debe realizar antes, durante y después de una emergencia.
Según voceros del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) y del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el escenario planteado contempla un epicentro frente a la costa central de Lima y Callao.
La jornada comenzará a las 3:00 p. m. y tendrá como uno de sus principales escenarios la simulación de un sismo de magnitud 8.8, considerado altamente destructivo.
Este viernes 14 de agosto se realizará el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, ejercicio que permitirá evaluar la capacidad de preparación y respuesta de la población y las instituciones frente a diferentes situaciones de emergencia. Todo el Perú está llamado a participar en esta importante acción preventiva.
Este viernes 14 de agosto se realizará el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026, ejercicio que permitirá evaluar la capacidad de preparación y respuesta de la población y las instituciones frente a diferentes situaciones de emergencia. Todo el Perú está llamado a participar en esta importante acción preventiva.